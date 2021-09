Kromě Moravské je nyní opraven i prostor u kostela svaté Máří Magdaleny. Nejprve tam ale pracovali archeologové, kteří našli cenné relikty původního kostela a původní hřbitovní zeď. V těchto místech byl kdysi hřbitov, takže našli i kosterními pozůstatky karlovarských obyvatel. Hřbitov u kostela fungoval bezmála 300 let.

Náměstek Petr Bursík (ODS) sice problémy v Moravské připouští, ale zdůrazňuje, že problémem zůstává vyplavený štěrk. „Řešíme to pořád dokola. V těchto místech nebylo možné dlažbu zabetonovat a proto se musely spáry vysypávat štěrkem, který se samozřejmě při prudším dešti nebo větších srážkách vyplavuje. Jsme ale dohodnuti, že štěrk bude dodavatelem průběžně doplňován a to jak v době záruky, tak po ní,“ vysvětlil náměstek Bursík. Podle něj se nyní diskutují i drenážní žlaby, jejich šíře a četnost v dalších ulicích připravovaných k rekonstrukci. A těmi jsou přilehlá ulice Kolmá a Vyšehradská, které mají ještě prudší sklon než Moravská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.