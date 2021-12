OBRAZEM: Sběratel vlastní několik tisíc medvědů. Jeden pochází až z Aljašky

Karosářské práce zaberou ještě zhruba měsíc. Po opravě bude tato tramvaj jezdit v hlavním městě, první cestující by měla svést už na konci příštího roku. „Rekonstrukce zatím pokračuje podle plánu a měli bychom ji dokončit do srpna roku 2022. Nasazení do provozu v Praze by tak nemělo koncem příštího roku nic bránit, nicméně bude záležet na pražském dopravním podniku," sdělila Tomaštíková.

Na rekonstrukci aktuálně pracují tři karosáři, kteří opravují karoserii zadního článku. „Čtyři elektrikáři provádějí repasi elektrických agregátů," doplnila mluvčí dopravního podniku.

Nikdy nebyla v provozu

Tramvaj K2 z roku 1977 už má od října, kdy přijela do Brna, za sebou kompletní odstrojení na holou karoserii, otryskání karoserie, změření tloušťky nosných částí i defektoskopii svarů. „Čeká ji oprava karoserie předního článku a ještě půjde do lakovny," zmínila Tomaštíková.

Tato tramvaj sloužila do roku 2009 v Bratislavě jako autoškolní, ale v provozu nikdy nebyla. Bratislavský dopravní podnik ji letos odprodal za tisíc euro pražskému dopravnímu podniku.