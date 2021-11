Zákeřná nemoc ji loni vzala část levé paže. Kvůli rakovině přišla o polovinu dlaně a palec s ukazovákem. Na ruce, kterou psala a která ji vpodstatě živila. O co ji však zhoubný nádor nepřipravil, byla láska k malování, životní elán a optimismus. Marie Kepáková ze Skalice nad Svitavou na Blanensku maluje obrazy jen třemi prsty.

Marie Kepáková ze Skalice nad Svitavou maluje obrazy jen třemi prsty. Rakovinu vzala jako výzvu. | Video: Deník/Jan Charvát

Sní o tom, že jednou po nich sáhne některá z galerií. „Maluji emoce, přítomnost, to co právě prožívám. Obrazy mi otevírají duši a srdce. Pomáhají mi dostat se do vnitřního klidu a zároveň mě nabíjí energií,“ vysvětluje žena.