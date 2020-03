Před třemi měsíci vzbudila rozruch náročná přeprava gigantických zásobníků paliva, které společnost vyrobila na míru pro největší jadernou elektrárnu ve Velké Británii, Hinkley Point. „Tentokrát po nás chtěl zadavatel poměrně specifický vysokotlaký ohřívák, který by zvýšil stávající výkon zařízení na 109 procent. Řešení jsme v tomto případě nejen vyráběli, ale i projektovali," říká majitel MICo Group Jiří Denner.

Zatímco dříve firma pracovala výhradně na základě projektové dokumentace zadavatelů, poslední tři roky má vlastní projekční kancelář, díky které nabízí ucelené systémy unikátních parametrů na světové úrovni.

Konkrétní místo neřeknou

Vysokotlaké ohříváky byly vyrobeny pro jadernou elektrárnu, která svou velkostí odpovídá českému Temelínu, tedy jadernému reaktoru typu VVER 1000.

České jaderné elektrárny Temelín a Dukovany:

„Konkrétní místo nejsme oprávněni sdělovat, což s ohledem na obecné principy v jaderné energetice není nic výjimečného. Můžu ale říct, že každý ohřívák váží 108 tun a s naprostou přesností je v něm umístěno na 9500 trubek. Pokud by se tyto trubky vytáhly a položily za sebe, vytvořily by řetěz dlouhý 95 kilometrů, tedy jako z Prahy do Hradce Králové nebo Liberce,“ přibližuje Denner.

Můžou pracovat i pro budoucí blok v Dukovanech

Ten v roce 2019 převzal vedení celé skupiny po svém otci a pokračuje v téměř třicetileté historii rodinné firmy, na kterou se obracejí lidé z prostředí jaderného byznysu z celého světa.

Firma tak spolupracovala s francouzskými společnostmi Areva a EDF i ruským Rosatomem. Její výrobky fungují v elektrárnách po celé Evropě, Rusku či na Blízkém východě. Díky poloze výrobních závodů v Kramolíně a Hrotovicích nedaleko Třebíče představuje MICo výhodného partnera i pro kteréhokoliv výherce soutěže o stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.