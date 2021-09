K vážné dopravní nehodě došlo v úterý krátce před 20. hodinou v obci Želechovice nad Dřevnicí na Zlínsku. Řidič mercedesu tam vjel do restaurační zahrádky v těsném sousedství u hlavní komunikace. Na místě zůstali zranění.

Muž vjel v Želechovicích nad Dřevnicí do restaurační zahrádky. | Foto: HZS Zlínského kraje

„Dvaašedesátiletý řidič osobního vozidla Mercedes, který chtěl odjet z parkoviště u zahrádky narazil do dvou návštěvníků restaurace, kteří v tu dobu seděli u jídelního stolu. Oběma mužům ve věku osmačtyřicet a dvaačtyřicet let způsobil těžké zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice,“ uvedla za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.