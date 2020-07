Soud zrušil část aktualizovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje s odůvodněním, že postrádá „relevantní vyhodnocení kumulace hluku a znečištění ovzduší“ v místě připravované stavby tříkilometrové vzletové a přistávací dráhy. Ta má vzniknout jižně od aktuální hlavní ranveje a souběžně s ní, přičemž východní okraj nové dráhy se více přibližuje Praze.

Návrh na zrušení aktualizované pasáže v územně plánovací dokumentaci podaly městské části Suchdol a Nebušice spolu s jednou fyzickou osobou. Podle mluvčího Letiště Praha Romana Pacvoně nebyla státní firma účastníkem soudního řízení. Bez ohledu na něj ale dál připravuje stavbu dráhy jako jednu z dlouhodobých investic do modernizace letiště. Ty jsou plánovány v horizontu několika příštích desetiletí.

Zdroj: Letiště Praha

„Během nich se podle všech dostupných mezinárodních prognóz očekává růst letecké dopravy v závislosti na rostoucí poptávce cestujících, na což pražské letiště musí v rámci zachování konkurenceschopnosti reagovat,“ uvedl Pacvoň. Podle něj by se ekonomické benefity investice měly projevit v celém českém hospodářství - primárně pak v cestovním ruchu a obchodu. „Každý jeden milion cestujících navíc by také v budoucnu mohl znamenat vytvoření přibližně tří tisíc nových pracovních míst. Důležitost investic do veřejně prospěšné infrastruktury se navíc v souvislosti se stávající krizí ještě více posiluje,“ dodal Pacvoň.

Do loňského roku počet odbavených cestujících na letišti v Ruzyni vytrvale rostl až na bezmála 18 milionů. Letos lze čekat výrazný propad, ale oživení po nuceném uzemnění letadel kvůli epidemii koronaviru je poměrně prudké. V květnu bylo odbavených pasažérů přibližně osm tisíc, v červnu několik desítek tisíc a od července už letiště očekává řádově stovky tisíc měsíčně. Tento týden také skokově vzrostl o víc než 50 procent počet destinací s obnoveným leteckým spojením. Dnes jich je už téměř šest desítek.

Bude rozhodovat Nejvyšší správní soud?

Iniciátor petiční kampaně proti rozšiřování ruzyňského letiště a webu 55miliard.cz si ale myslí, že soudní výrok může pro projekt znamenat problém. „Doručením rozsudku všem stranám již nová dráha v zásadách nefiguruje a nejde ji tedy schválit v územním řízení,“ upozornil Vít Masare, který je také spolupředsedou pražských Zelených. „Je možné, že Středočeský kraj podá kasační stížnost a o věci bude rozhodovat Nejvyšší správní soud, ale i tak je to zásadní komplikace pro přípravu projektu,“ doplnil.

Podporovatelé kampaně poukazují na negativní důsledky stavby s očekávanými náklady kolem osmi miliard korun. Vzhledem k tomu, že je existence dvou souběžně využívaných ranvejí dimenzovaná až na 30 milionů odbavených cestujících ročně, lze očekávat i nárůst hlukové zátěže, emisí z motorů letadel, nápor na navazující dopravní infrastrukturu i více turistů, což už podle mnohých hlasů není v zájmu Prahy.

Kampaň apeluje také na pražské politiky, protože město může státní investici zkomplikovat z pozice účastníka územního řízení. Jednoznačně proti nové dráze je náměstek primátora a zároveň starosta Lysolají Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) s jasným postojem vyčkával, než se proti záměru vymezil v červnu celý jeho klub.

Primátor chce ještě jednat

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) deklaruje, že o možnosti výstavby chce ještě jednat, ale nadšeným příznivcem také není. „Jedno je jisté – díky současné koronavirové krizi víme, že letecký průmysl a letecký byznys se bude vzpamatovávat několik let. V případě Prahy je nutné spolupracovat více taktéž například s nedalekým letištěm v Pardubicích, které se může stát ‚druhou Prahou‘,“ odpověděl Hřib jednomu občanovi v „online interpelacích“.

Kampaň podpořilo také jedenáct senátorů včetně finalisty minulých prezidentských voleb. „Praha nezbytně potřebuje dostavět Pražský okruh, vybudovat linku metra D či zřídit záchytná parkoviště pro přespolní. Místo toho stát plánuje utratit 55 miliard na rozšíření letiště, což negativně ovlivní kvalitu života tisíců lidí žijících v jeho okolí. Vzhledem k současné epidemií koronaviru vážně pochybuji také o ekonomickém přínosu celého projektu.“ poznamenal Jiří Drahoš.

Letiště Praha počítá s investicemi víc než padesáti miliard korun do modernizace a zvětšení kapacit areálu. Má jít ale o akce a náklady rozložené do následujících dvaceti až třiceti let. Na kritiku z environmentálních kruhů společnost namítá, že patří mezi velmi aktivní letiště ve snaze snižovat uhlíkové emise. „Nakupujeme energii ze zelených zdrojů a do roku 2030 je naším cílem být uhlíkově neutrální,“ sdělil k tomu mluvčí Roman Pacvoň.