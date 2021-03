V neděli krátce před polednem se v Kyselce vystřídají během čtvrt hodiny dvě desítky lidí. Někteří sem zamířili na procházku se psem, jiní za výletem. A pak jsou tu místní, kteří si přinášejí v taškách prázdné kanystry a pet lahve, do kterých stáčí zdejší minerální bohatství. „Oba prameny chutnají výborně, ale ten horní je o trochu lepší,“ vysvětluje místní čtyřicátník a plní donesené lahve pramenem, který teče z hydrantu u malého jezírka.

„Dneska ale čepuji jen ze zdola, kvůli náledí,“ vysvětluje. To se ukazuje jako moudré řešení, protože druhý pramen teče v uměle vybudované jeskyni na kopci a cestu k němu pokrývá ledová vrstva. Milovník minerálky měl pravdu a namáhavá cesta se vyplatí. Horní pramen se od toho spodního liší jemnější chutí, méně železitou. Příjemně perlí a voda je díky mrazivému počasí příjemně vlažná.

„Tohle si umím představit pít, na rozdíl od těch horkých blivajzů ve Varech,“ směje se další návštěvník, tentokrát přespolní Chomutovan. „Jedeme s děcky na výlet, Kyselka je po cestě,“ vysvětluje důvod návštěvy. „Líbil se nám seriál Já, Mattoni. A uvědomili jsme si, že jsme tu nikdy nebyli, přitom do Varů jezdíme často,“ doplňuje. Dojmy z místa jsou smíšené. „Muselo tu být nádherně. Ale to jak je to zničené, to překonalo představy. Je mi z toho smutno,“ doplňuje manželka.

Zkázu dokonali soukromníci

Areál, který mezi lety 1880 – 1910 navštívilo každoročně přes 40 tisíc lázeňských hostů, dostal první existenční ránu po roce 1945. Co nedokázal zdemolovat komunistický režim, dorazily soukromí majitelé po roce 1990. „V současnosti je většina staveb zchátralých, prochází stavební „první pomoci,“ vysvětluje Miroslav Perout, ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Ta se snaží od roku 2013 lázně opravit a v budoucnu zprovoznit. „Podařilo se konzervovat části budov, v současnosti probíhá zastřešení Ottova pavilonu, obnova Mattoniho vily, vily Vilemínky, Jindřichova dvora budovy Mattoni expedice,“ popisuje.

I do obnovy Kyselky ale zasáhla pandemie covid-19 a práce zpomalila. „Jedna stavební společnost musela už v květnu ukončit probíhající práce, kvůli omezené kapacitě dělníků,“ popisuje Miroslav Perout. „Do Kyselky jezdili na montáže a chtěli zůstat s rodinami a neohrožovat je dojížděním do jiných okresů,“ doplňuje. Přesto v roce 2021 začne etapa, která by měla vrátit Kyselce zájem návštěvníků. „Pro období let 2021, 2022 a 2023 je prioritou společnosti obnovit a zprovoznit Lázeňskou restauraci, dokončit obnovu Mattoniho expedice na hasičskou zbrojnici a multifunkční sál a zahájit regeneraci veřejných prostor nábřeží,“ dodává ředitel. Areál by měl nabídnout zázemí pro turisty – vodáky, cyklisty, výletníky.

Památkový areál bývalých městských lázní zahrnuje tyto objekty: