V utlumovaných dolech Darkov a ČSA dosud pracovalo 1750 lidí, pod společností Diamo, kam už byly převedeny jejich smlouvy a která se postará o útlum těžby, jich bude pokračovat zhruba pět set. Postarají se o sanaci a údržbu dolů.

Kompenzace pro ně už jsou schválené. „Všichni dostanou jedenáctiměsíční odstupné, a to buďto dohodou nebo formou specifického příspěvku,“ řekl na tiskové konferenci v atriu Poslanecké sněmovny vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Tisková konference v atriu Poslanecké sněmovny v Praze.Zdroj: Repro: Deník / Petr Jiříček

Nové smlouvy

Náklady na útlum těžby v regionu podle něj překročí hranici 15,5 miliardy korun, jen letos to bude 2,7 miliardy korun. Náklady se však budou týkat vesměs propouštění zaměstnanců. Těm už OKD ve spolupráci s Úřadem práce zajišťuje nové zaměstnání a kontaktuje firmy nejen na Karvinsku a Ostravsku s poptávkou práce. A projekt Nová šichta slaví úspěch.

„Jádro našich zaměstnanců už podepsalo smlouvy s firmami, kde budou v budoucnu nastupovat,“ uvedla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

Ztráta práce pěti tisíc lidí

Útlum těžby ve zmíněných dolech však podle všeho bude mít mnohem větší dopad na firmy, které jsou na OKD navázané, než na samotnou těžařskou společnost.

„Získali jsme kontakt na 286 firem, které pro OKD pracují jako smluvní partneři, abychom zjistili, jaký na ně bude mít konec těžby dopad. Asi 47 procent těchto firem se orientuje na průmyslovou činnost a stavebnictví a 36 procent na obchod a služby. O svá místa v nich přijde 4,5 až 5 tisíc lidí,“ informoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, podle něhož bude nutné tyto lidi využít například na silničních stavbách či při plánovaném budování splavnění Odry.

Budoucnost dolu ČSM

Platí už dříve sdělená informace, že na dole ČSM bude těžba pokračovat přinejmenším do konce příštího roku. „Tam, kde to dává smysl, musíme pokračovat. A to dům ČSM je,“ vyhlašuje Staňková z OKD a vicepremiér Havlíček hovoří i o možném prodloužení těžby v tomto dole.

„Konec 2022 není finální termín, pouze nejdříve zvažovaný. Nechali jsme si nějaký prostor a budeme zohledňovat cenu uhlí a situaci ve společnosti OKD,“ popsal Havlíček, podle něhož se propouštění zaměstnanci uplatňují například jako elektrikáři či zámečníci.

Ministr také nastínil možnost budoucího využití dolů ke kulturním účelům. „Budeme se snažit využívat energetický potenciál lokalit, ať už podzemních vod či plynů,“ upřesnil ředitel Diamo Ludvík Kašpar, podle něhož útlum musí probíhat plynule. Zajišťovat jej bude nově 490 zaměstnanců, kteří se připojí k těm, jež už se o útlum starali v první vlně.

Uhlí – plyn – jádro

Podle hejtmana Ivo Vondráka bude v příštích letech potřeba řešit vytěžené území o rozloze 62 čtverečních kilometrů!

„Karviná, Havířov, Orlová. Musíme se spolu s firmami dát dohromady a vrátit této oblasti život!“ vyzývá hejtman, který tam chce dostat inovativní podnikání, kulturu či propojit města cyklostezkami, to vše do roku 2030 pod značkou POHO 2030, čemuž má pomoci evropský fond Spravedlivá transformace.

„Co se týče energetické budoucnosti regionu, v první fázi je třeba nahradit chybějící uhlí plynem, poté obnovitelnými zdroji a nakonec na to naváže využití jaderné energie.“