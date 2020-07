V tu dobu se již historie jihlavského pivovarnictví dlouhou dobu psala, první zmínky jsou z poloviny čtrnáctého století. „V osmnáctém století bylo sto třiadvacet právovárečných domů víceméně v centru Jihlavy nebo v přilehlých uličkách,“ připomněl sládek Richard Procházka.

V devatenáctém století však nastal zlom a nástup modernějších pivovarů, které využívaly možnosti průmyslové revoluce. Nejinak tomu bylo v Jihlavě. První velký pivovar se tak stavěl v letech 1859 až 1861 a jako rok založení byl stanoven rok 1860, kdy se stal hospodářským subjektem.

Přestože pivovar vznikal za hradbami historického centra na periferii města, nyní je téměř v centru, kousek od zimního stadionu nebo od krajského úřadu. A to aniž by změnil místo. „Pivovar sem ale patří a nedovedu si ho představit jinde,“ prohlásil sládek.

Dvě stě tisíc hektolitrů piva ročně

Od začátků se v jihlavském pivovaru vařily desetitisíce hektolitrů a pivo se vozilo i na císařský dvůr ve Vídni. Následně Ježek přečkal obě světové války i nedávnou pandemii koronaviru. „Klesly prodeje sudového, ale stouply prodeje lahvového piva. Že by lidi přestali pít pivo, to určitě ne. Nemuseli jsme žádné pivo likvidovat, všechno bylo zpracováno,“ uvedl oblastní ředitel Roman Jůn.

Ale zpět do historie. Po revoluci se pivovaru ujal Karl Schwarz z pivovaru Zwettler. „Měl svojí představu, jak to dělat a tu realizoval. Největším pozůstatkem té doby je technologie cylindrokónických tanků, kterou tu vybudoval,“ vzpomíná sládek. Majitel také pracoval na vzhledu budov a při svém odchodu nechal pivovar za seriózní cenu tehdejšímu managementu.

V roce 2008 se pak Ježek dostal do skupiny K Brewery Group, později přejmenované na Lobkowicz Group. „Pivovaru to v té době obrovsky pomohlo, začalo se opět investovat a Ježek se vrátil do na své pozice,“ řekl Procházka a pokračoval: „Schéma je pořád stejné: Vyrábět regionální poctivý ležák z původních receptur a prodávat ho za rozumnou cenu v prvotřídní kvalitě.“

Poslední roky se výstav pohybuje okolo sto tisíc hektolitrů ročně. V pivovaru se přitom už vařilo i více než dvojnásobné množství. „Bylo to v osmdesátých letech, ale důvod neznám. Druhý vrchol byl v mezidobí mezi Karlem Schwarzem a K Brewery Group. Vlastníci z Belgie vozily exportní pivo v cisternách do mateřského pivovaru,“ prozradil Jůn.

Ježka si aktuálně mohou dát lidé po celé republice i v zahraničí, i když největší prodeje jsou doma, pod komínem. „Díky tomu, že jsme velká skupina, můžeme Ježka prodávat po celé republice,“ uvedl Jun. Pivovar přitom zaměstnává jednapadesát lidí. „Stav je minimálně dva roky stejný, ani letos jsme nemuseli propouštět,“ těší Jůna.

Dvanáctka k oslavě výročí

U příležitosti výročí představil Ježek i nové pivo. „Nabízíme výroční ležák ke sto šedesáti letům. Je to dvanáctka, má pět procent alkoholu,“ řekl k novince Jůn. Pivo, které se vyznačuje „příjemnou hořkostí, plností, perfektním řízem a výbornou pěnivostí“ zatím bude jenom na čepu v restauracích, kde by se měla objevovat i v následujících letech.

Pivovar i nadále nabízí desítku a jedenáctku, která je k dostání i v nefiltrované podobě. Mimochodem, jedenáctka letos slaví padesát let od chvíle, kdy byla poprvé na čepu. Piva z Jihlavy mají dle sládka punc nezaměnitelnosti.

Veřejnost vítá, že je pivovar znovu otevřený veřejnosti, třebaže se návštěvníci musí předem objednat na webu. Už v sobotu čtvrtého července pak mohou přijít na koncert skupiny Divokej Bill. „Na akci ale může být pouze tisíc lidí, je lepší si vstupenku koupit předem přes Ticketstream,“ doporučila Martina Husková z pivovaru.

Během prázdnin se pak i letos bude konat Ježkovo hudební léto. Ve čtvrteční podvečer návštěvníkům zahrají lokální kapely. „Snažíme se lidem zpestřit týden v parných dnech,“ dodal Procházka.