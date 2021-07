Bouřka rozmetala dva tábory u Nemojova. Hasiči se k dětem museli prořezat

/FOTOGALERIE/ U Nemojova na Královédvorsku rozprášila večerní silná bouřka dva dětské tábory. Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat. Hasičské autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném 51 dětí a 13 dospělých. Tři lehce zraněné děti skončily v péči zdravotnické záchranky.

Před týdnem podobným způsobem bouřka zasáhla dětský tábor u Vernéřovic na sousedním Náchodsku. Na stany postavené na hraně lesa udeřila silná bouřka s vydatným větrem a deštěm. Řádění živlů tábor doslova zpustošilo. | Foto: Deník/Jiří Špreňar