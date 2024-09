Na sběrné místo, kterým se pro tento účel stal kabinet přírodopisu, nosili nejen učitelé a žáci se svými rodiči, ale všichni zaměstnanci školy celý minulý týden vše, co je potřebné v těchto těžce zasažených oblastech.

Paní učitelka A. Kubica, která celou sbírku zorganizovala (za což jí patří obrovské díky), naložila v pátek svůj osobní vůz vším, co se doposud podařilo nashromáždit a vyrazila do jedné z postižených obcí, do Brantic, aby vybrané prostředky předala těm, co je potřebují.

Sbírka probíhá na škole ještě do konce tohoto týdne, kdy se opět vybrané prostředky převezou do povodněmi zasažených oblastí.

Simona Stejskalová