Radim Zenkl (mandolína, flétny, didgeridoo, zpěv) natočil osm CD, spolupracoval jako studiový hráč na více než 60 CD a vynalezl speciální mandolínovou techniku, při které nástroj zní jako dva nástroje současně.

Koncertně a studiově spolupracuje s hráči nové akustické hudby, jako je např. Béla Fleck, Jerry Garcia, David Grisman, Mike Marshall, Jerry Douglas, Stanley Jordan a další.

Během návštěvy Irska v roce 1999 začal také hrát na tradiční irské píšťaly a postupně na další flétny z celého světa. Zenkl se také objevil na pódiích mnoha zemí všech kontinentů.

V České republice ho, kromě sólových vystoupení, měli posluchači možnost slyšet ve spolupráci s hráči a skupinami jako je např: Druhá tráva, Buty, Čechomor, Jiří Stivín, Vlasta Redl, Hradišťan, Bratři Ebenové, Vladimír Mišík, Karel Plíhal, Waldemar Matuška, Samson Lenk a v televizních pořadech Snídaně s Novou, Dobré ráno, Na plovárně, Gejzír, Noc s Andělem a dalších.

Ondra Kozák (kytara, housle, dobro, baskytara, zpěv) se věnuje převážně akustické hudbě: bluegrass, folk, new acoustic. Podílel se na více jak 20 studiových albech s různými skupinami, se kterými celkem 4x vyhrál prestižní soutěž o evropskou kapelu roku na francouzském La Roche Bluegrass Festivalu.

Při různých příležitostech spolupracoval s významnými osobnostmi světové hudební scény, např: Mike Marshall, Dan Crary, Tony Furtado, Beppe Gambetta, Dale Ann Bradley, Steve Gulley, Cia Cherryholmes, Mike Compton ad. Organizuje hudební workshopy, připravuje podcast pro muzikanty, založil online hudební dílnu a je autorem několika výukových publikací.

| Video: Youtube

Rozhovor před koncertem ve Šternberku

Znáte Šternbersko? Máte tu nějaké oblíbené místo?

Radim Zenkl: „Pro mě je to určitě hrad Šternberk. Vyrůstal jsem v Opavě a jezdili jsme sem na školní výlety. Později, v roce 1984, jsem byl ve Šternberku na oblastním kole Porty. Po soutěžním programu v kulturním domě se konal nezapomenutelný jam session právě na hradě, kde jsem se seznámil s muzikanty z bluegrassových kapel Kopr, Almara a Ticho, se kterými dodnes udržujeme spojení.“

Ondra Kozák: „Mám to tu rád, je to brána do Jeseníků, kam jsme se přestěhovali z Olomouce. Nejraději mám klikatou cestu mezi Šternberkem a Komárovem, kde v jednom místě při správné rychlosti auta člověk zažije skoro stav beztíže.“

Co je u vás nového a na co se mohou návštěvníci koncertu ve Šternberku těšit?

Radim Zenkl: „Budeme hrát písně a skladby z našeho společného CD „Eastern Grass“, které je takovým žánrovým průnikem amerického bluegrassu a naší lidové hudby, a také přidáme něco z irské a skotské muziky (Celtic) a swingu. Nejnovějším hudebním nástrojem našeho arzenálu je méně známá polská gorolská koncovka, dlouhá 115 cm, kterou také předvedeme.“

Ondra Kozák: „Naši desku „Eastern Grass“ považujeme stále za novou (2022). Jak říkal Radim, věrně reprezentuje naše živá vystoupení. Na těch, stejně jako na desce, zazní spousta různých strunných a dechových nástrojů, pro které se snažíme vždy najít nějaké neobvyklé využití a kombinace.“

Léto se pomalu blíží ke svému konci, co chystáte na podzim?

Radim Zenkl: „V pátek 23. 8. hrajeme na Keltském festivalu Na hradbách‘ v Josefově, v září se chystáme do USA na mezinárodní bluegrassový festival IBMA, v říjnu do Německa a pak tam máme Svitavy 22., Chrudim 23., Ostravu 24. a Lanškroun 26. října. Detaily jsou na našich stránkách zenklkozak.com.“

Ondra Kozák: „Kromě hraní s Radimem mě taky čeká výlet na bluegrassový festival do Portugalska a několik výukových hudebních kurzů (dílen), které organizuju na Rejvízu a ve Zlatých Horách.“

Co prozradíte o svém kolegovi?

Radim Zenkl: „Kromě našeho dua hrajeme oba i v dalších seskupeních. Ondra má bluegrassovou kapelu 'New Aliquot', se kterou na jaře vydali CD 'Keep Going', obsahující poutavou autorskou tvorbu doplněnou tradicionálem.“

Ondra Kozák: „Radim si potrpí na detailní přípravu i následné vyhodnocení všeho, co dělá, což je pro spoluhráče skvělá motivace k domácímu cvičení. Jako hráč jsem se díky spolupráci s ním myslím dost posunul a uvědomil si, že mám(e) do smrti na čem pracovat “

Máte nějakou zprávu na závěr?

Radim Zenkl: „Těšíme se k vám na koncert!“

Ondra Kozák: „Podle počasí to nevypadá, ale blíží se Vánoce. Proto zvažte zakoupení naší desky jako dárku nebo ještě lépe hudebního nástroje, abyste mohli vy i vaši blízcí muziku sami provozovat.“

Autor: Simona Lukášová