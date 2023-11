Záložky do knih ze ZŠ Zeyerova v Olomouci putovaly až do Bratislavy

Základní škola Zeyerova v Olomouci se do česko-slovenského projektu Záložka do knih spojuje školy zapojila podruhé, a to opět se žáky 6. třídy. Ke spolupráci mezi školami nám byla vybrána Základní škola A. Dubčeka z Bratislavy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Základní škola Zeyerova v Olomouci se zapojila do projektu Záložka do knih. | Foto: Hana Kramářová, se souhlasem

Vzhledem k tomu, že se letos zapojila třída 6. C, tedy třída nově vzniklá, bylo tvoření záložek vhodnou příležitostí se ještě více poznat. Prohlédli jsme si webové stránky partnerské základní školy a se žáky jsme si povídali o knížkách, které měli rádi jako malí, i o těch, které právě čtou. Poslouchali jsme i pohádku ve slovenštině, abychom se seznámili s tímto jazykem. Propojili jsme hodiny literatury s výtvarnou výchovou, ve slohu jsme psali dopis, aby se partnerská škola o nás něco dozvěděla. Česká televize natáčela reportáž na olomoucké Základní škole Zeyerova Na záložkách se objevily zejména pohádkové postavy, žáci projevili fantazii při jejich výtvarném zpracování. Někteří na zadní stranu připsali kontakt na sebe, protože by se rádi více poznali se svým protějškem z Bratislavy. Do balíčku pro partnerskou školu jsme k záložkám a dopisu přidali obrazové publikace našeho města a kraje a upomínkové předměty s logem naší školy. Halloween na škole Zeyerova v Olomouci aneb Kostlivci nezůstali ve skříni Všichni žáci se pak těšili, až k nám dorazí balíček z Bratislavy. A po podzimních prázdninách jsme se dočkali. Každý si vybral záložku, která ho oslovila nejvíce a která mu bude připomínat kamaráda z Bratislavy. Účast v mezinárodním projektu se nám líbila a věříme, že spolupráce mezi naší a bratislavskou školou bude pokračovat. Hana Kramářová,

ZŠ Olomouc, Zeyerova 28