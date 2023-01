A jak to tak sleduji, najednou mě zaujalo, že je venku něco jiného. Sluníčko sice lezlo, bylo hrozně mrazivo, ale lítaly nějaké lesklé jehličky.

Na pohled krásné, jak se třpytily, ale na mé oči to moc dobré nebylo. No a jak tak koukám, tak vidím, že nad sousedčiným domem to vypadá, jako kdyby hořelo.

Nemeškala jsem a šla to nafotit. Bylo to zajímavé a zároveň zrovna nádherné. Ten úkaz cestoval po obloze až do odpoledních hodin.

Každý ho neviděl nebo nestihl nafotit. Já to za celý život neviděla. Na internetu bylo sice potom něco podobného. Pán tam psal, že byl až v Krkonoších a taky tam měl takový zážitek.

A tady kousek od města ve Středolesí byla ta krása taky. Prý to snad nosí štěstí tomu, kdo se s tím potká.

No a to bych teda přála všem do nového roku a hlavně zdraví a úctu. Protože doba je náročná, lidi si odvykli pomáhat a vše berou automaticky.

Takže ještě jednou zdraví a trpělivost do nového roku 2023.

Iveta Palatová

