Jedná se o práci dobrovolných fotografů (nikomu není vyplácen honorář), kteří napříč republikou dokumentují dění v církvi. Nejlepší práce jsou pak vytištěny a jsou vystavovány.

Vidět je možné například Světové dny mládeže v Panamě s papežem Františkem, přípravu Mariánského sloupu v Praze, ale i běžný život jako opékání špěkáčků na farní pouti, nebo výhled na západ slunce z věže olomoucké katedrály.

Otevírací doba je vždy od úterý do soboty od 8 do 18 hodin, v neděli od 9 do 10 hodin a od 11 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Dominik Novák