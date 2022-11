Přece se ale k prázdninovým měsícům krátce vrátím, a to ke dvěma akcím určeným seniorům z Olomouce resp. Olomouckého kraje. Dne 9. srpna na bowlingovém turnaji v BESTu skončila naše děvčata na pěkném 9. místě.

Nemohu vynechat zapojení našich členek do Sportovních her seniorů Olomouckého kraje, konaných 18. srpna za tradiční účasti slovenských a letos poprvé i polských seniorů. Za úmorného vedra skončilo naše družstvo na 31. místě z 52 zúčastněných.

A přišlo září a s ním naše nabídka aktivit jednorázových i opakujících se, do kterých se, dle svého přání a možností, naše členky zapojovaly.

Ať už jde o jógu s naší Karlou v tělocvičně Centra pohybu či cvičení s Evou v Sokole Nové Sady, cvičení a relaxaci v aqvaparku, od října masáže s paní terapeutkou Jiřinou Vanskou, pravidelné vycházky, tréninky bowlingu v Šantovce.

Obrovskou radost nám 6. září udělalo družstvo ve složení Milada Künstlerová, Zdenka Křížková, Olga Císařová, Darja Lešanovská a Alena Toncrová. Na bowlingovém turnaji organizovaném Magistrátem města Olomouce v Šantovce se umístilo na úžasném 3. místě.

Cílem zářijového výletu byl Rýmařov a jeho okolí. Opět dokonale ho připravila Maruška Nezhybová. Navštívily jsme podnik Hedva brokát, barokní kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple v Lipkách, který je nejhodnotnější historickou památkou Rýmařova, a také Muzeum bičů v Janovicích.

Na členské schůzi dne 10. října jsme měly velmi zajímavou besedu s redaktorkou Českého rozhlasu Olomouc Ditou Vojnarovou. Velmi poutavě vyprávěla o své práci redaktorky, rozhlasové herečky i příležitostné herečky v Moravském divadle.

V Českém rozhlase připravuje dopolední vysílání a nejrůznější pořady. V Apatyce, hodinovém magazínu o zdraví, se setkává především s lékaři, ve Větrníku, příjemné hodince s příjemným hostem, se známými i neznámými osobnostmi, jako jsou sportovci, herci, zpěváci, lékaři,…

Bylo to úžasné setkání se sympatickou a erudovanou ženou, která, jak sama říká, si své povolání zvolila víc než dobře.

A na závěr jsem si nechala snad nejoblíbenější akci, do které se zapojuje nejvíce našich členek. Je to rekondiční pobyt. Každoročně organizujeme díky dotaci Olomouckého kraje dva, a to jeden na jaře a druhý na podzim.

Letos ve dnech 25. až 29. září jsme se tradičně po dvou letech vrátily do Wellness hotelu Kolštejn v Branné v Jeseníkách. Všech třicet děvčat využilo bohaté nabídky k relaxaci i regeneraci, jako mj. finské, keltské sauny, perličkových koupelí, solné páry, prohřívárny, parní lázně, síně lektvarů, bazénu,… Součástí nabídky byly i dvě masáže, klasická a velmi příjemná bylinnými měšci.

Prostory zařízení jsme využily i k rannímu a podvečernímu cvičení s Hankou a cvičení v bazénu s Janou. Večery jsme si zpříjemňovaly mj. kvízovou soutěží, losováním o ceny (ale nebylo to jen tak, abychom si je zasloužily, musely jsme se prezentovat ve zpěvu, recitaci, malování,…).

Nemohu zapomenout na přitažlivou besedu s farmářem z ovčí farmy spojenou s prodejem jeho produktů, zvl. brynzy, dalších sýrů, jogurtů,…

Poslední večer se uskutečnil turnaj v bowlingu. Oceněny byly „skokanky roku“, tj. děvčata, která se dosud neprezentovala v tomto sportu a nečekaně, ale velmi zaslouženě vybojovala přední místa.

A proč se věnuji v takové míře akcím „pod střechou“? Počasí nám letos totiž nepřálo. Slunce svítilo jen v den příjezdu a vyklubalo se z mraků v den odjezdu.

Ostatní dny bylo zamračeno, mlhy, pršelo. Odvážily jsme se většinou na kratší, ale některé i na delší vycházky, z nichž jsme se často vracely promoklé od slabého nebo i silného deště. Škoda, že jsme více nemohly využít krás Jeseníků.

Přesto jsme odjížděly domů spokojené, odpočinuté a stejně jako v předchozích letech s vynikajícími staroměstskými trubičkami.

Věra Kratochvílová,

Onko klub Slunečnice Olomouc

