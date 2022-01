Jeho přítomnost v lázních okamžitě vzbudila mezi lázeňskými hosty velkou pozornost, která se šířila i do Hranic a blízkého okolí.

Vzpomínám si, jak jsem byl v pozici kulturního pracovníka lázní v prvních dnech jeho pobytu často dotazován, zda by se nemohla uskutečnit beseda nebo setkání s Miroslavem Zikmundem a jestli by se mohl jednotlivě nebo i organizovaně podepsat zejména do publikací H + Z, které by si zájemci přivezli do lázní.

Nebylo to snadné, všichni, kteří se o jeho klidný pobyt v lázních starali chtěli respektovat, že se vzácný host přijel především léčit, odpočinout si a nabrat nové síly, ale slíbil jsem, že to zkusím......

Na první osobní setkání s Miroslavem Zikmundem se nedá zapomenout.

Přes viditelnou únavu, snahu být mimo pozornost a věnovat se plně léčbě, ale příležitostně i pracovním povinnostem, které si s sebou přivezl do lázní, nakonec přislíbil jednu večerní besedu.

Nikdy jsem v průběhu více než dvacetiletého působení v lázních neviděl tak zaplněný sál sanatoria Janáček. Přišli lázeňští hosté, ale také posluchači z Hranic a blízkého okolí.

Miroslav Zikmund velice poutavě vyprávěl nejen o cestách a výpravách po světě, o vztahu k Jiřímu Hanzelkovi, ale také o svých osobních zážitcích, trpělivě odpovídal na desítky dotazů, mj. i na otázku proč odmítl nabídku kandidaktury na prezidenta republiky.

Zájem o jeho vyprávění, postřehy a životní moudra byl neskutečný a pokračoval dlouhé minuty i po skončení besedy, kdy následovala autogramiáda, kterou posluchači s přinesenými publikacemi H+Z s povděkem využili.

I v dalším průběhu léčby byl Miroslav Zikmund ochotný vyhovět náhodným setkáním v objektu sanatoria Janáček a připojit věnování nebo fotografii.

Vstřícnost Miroslava Zikmunda, skromné vystupování, ochota nikoho neodmítnout oslovila každého, kdo měl možnost se s touto výraznou osobností kulturněspolečenského a veřejného života setkat a poznat blíže.

Společně s paní Dášou Čočkovou jsme se v průběhu našeho mnohaletého působení v kulturním oddělení lázní Teplice nad Bečvou setkali s mnoha výraznými osobnostmi, populárními umělci, zpěváky, herci různých žánrů, publicisty a dalšími, setkání s Miroslavem Zikmundem je však pro nás i po dvaceti letech nezapomenutelným zážitkem a inspirací, na které rádi vzpomínáme.......

Pavel Nepala, Hranice

