Kontakt jsem sháněla kvůli svému nápadu a připravovanému projektu VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI HRANIC, které překročily hranice Hranic.

V seznamu jsem je měla všechny chronologicky seřazeny a jako první byl právě pan Gustav Oplustil (druhá pak Naděžda Kniplová, za ní Petr Čepický, Milan Hein, jen poslední Dalibor Janda si tu v letním kině zajistil koncert).

Projekt probíhal od listopadu 2012 a byl předčasně ukončen, paní Naděžda Kniplová, ač jsem ji zajišťovala odvoz tam i zpět do Prahy, nepřijela.

Jako první byl 21. listopadu 2012 na MěÚ Hranice pozván k paní starostce Radce Ondriášové pan Gustav OPLUSTIL, když večer předtím absolvoval Besedu v Zámeckém klubu, která byla opravdu velmi zajímavá.

Následující den ho pak ještě vyzpovídal a pěkný rozhovor s ním udělal Pavel Mašláň, tehdejší redaktor Hranického týdne. Pan Gustav Oplustil se ten den zapsal i do Zlaté knihy města Hranic.

Mám na ty okamžiky zvláštní vzpomínky: stránku jsem scénáristovi nachystala v bordó barvě a když pan Gustav Oplustil přišel, měl bordó kravatu a aby toho nebylo málo, měla jsem i já halenu s doplňky v bordó barvě.

A nakonec když asistentka starostky otevřela krabičku s připravenou průpiskou k podpisu, kupodivu i ta měla bordó barvu. Tolik neplánovaných náhod nás tehdy přinutilo k úsměvům…

Ten den byla ještě na dopoledne u pana Lesáka domluvena i návštěva interiéru bývalé Sigmy 1, po obědě pak stihl absolvovat ještě i besedu v Domově seniorů a také návštěvu svého švagra na jednom z pokojů a k večeru projevil přání podívat se na Starou střelnici.

Tato návštěva se už s ochotným Vaškem Vlasákem zajišťovala operativně, no, a tak se nakonec podíval i tam. Pan Gustav Oplustil byl neobyčejně vitální, ač mu už tehdy bylo 86 let.

Velice ráda na tuto návštěvu vzpomínám. S manželkou tehdy přijeli vlakem a na vlak jsme je i vyprovázeli.

Nadále jsme v kontaktu zůstali a Hranice opět navštívil ani ne za rok, kdy tu 30. října 2013 na MěÚ přebíral Cenu města Hranic (společně s divadelním souborem TYL Drahotuše), na kterou jsem ho nominovala.

Kromě jeho druhé ženy s nimi z Prahy přijela i jeho sestra a stejně jako při první návštěvě, se jí zúčastnil i bratr, který žil nedaleko Hranic.

Koncem května 2017 se k nám pan Oplustil vrátil nanovo, ale to se už opíral o hůlčičku, proto přijel raději v doprovodu své nejmladší dcery Katky, která trvale žije v Černé Hoře – a to buď zajišťovat, nebo si jen obhlídnout podmínky pro svůj plánovaný seriál o lázních a z lázní, jehož moderátorkou měla být Jiřina Bohdalová, která po panu Gustavu Oplustilovi pořád něco ‚šitého přímo jí na míru‘ chtěla.

Seriál měl mít svůj 1. pilotní díl právě tady v našich lázních Teplicích nad Bečvou, aby pak pokračoval lázněmi v Čechách: Karlovými Vary, Františkovými či Mariánskými lázněmi a dalšími. Bohužel, u dnešních tvůrců TV jeho návrh neprošel. Jak dalece byl rozpracován, či byl úplně hotový, ale netuším.

Pan Gustav pracoval snad až do poslední chvíle ale v ČRo ‚na dvojce‘, jak mi říkával. Rozhlas měl za rohem od domu, jehož majitelem byl jeden z těch dětských Židů, které pan Nicholas Winton zachránil a tam s manželkou v pronajatém bytě Oplustilovi bydleli. Jeho paní docházela do sousedního domu občas na kurzy malování. A Divadlo Na Vinohradech měl co by kamenem dohodil.

Volávala jsem mu a k úctyhodným narozeninám mu každoročně přála. Teď si už v telefonu ale stěžoval, že spadl a chůze mu začínala dělat problémy, ale po odchodu manželky, která se asi před 3 roky vrátila zpět na Moravu, měl kolem sebe své děti, které se o něho staraly.

Dožil se i přesto přece jen krásného věku!!! A tak Buď vůle tvá, pane Oplustile!!

Hana Dostálová

