Výtvarná lahůdka: Dílo Andyho Warhola bude k vidění v Ostravě

Černý rolák a džíny, na hlavě stříbřitá paruka a tmavé brýle. I tak lze charakterizovat amerického malíře, grafika, filmového tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop-artu Andyho Warhola (1928 až 1987) se slovenskými kořeny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Díla Andy Warhola budou k vidění v Ostravě. | Foto: repro VMO/ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Pittsburgský rodák Andrew Warhola, který si později začal říkat Andy Warhol, byl synem rusínských přistěhovalců, kteří pocházeli z uherské vesničky Miková (dnes součást severovýchodního Slovenska v okrese Stropkov). Jako výtvarník začínal coby ilustrátor reklamních předmětů. Poté, kdy se v roce 1949 přestěhoval do New Yorku, začal úspěšnou kariéru ilustrátora časopisů a designera reklam. Během šedesátých let minulého století se Warhol vypracoval na jednoho z nejproslulejších amerických umělců své doby. Prahl po slávě… Celý život prahl po slávě a bohatství. Rád trávil čas v tichu a obklopoval se starožitnostmi a kýčovitými předměty. Jeho dvě nejmilejší činnosti byly nakupování a fotografování. Zemřel 22. února 1987 na srdeční záchvat po rutinní operaci žlučníku. Bylo mu osmapadesát. Zůstali po něm dva jezevčíci, ale především rozsáhlé dílo. VIDEO: Svézt se doubledeckerem v Ostravě můžete i na podzim a v zimě „Znal jsem Andyho od útlého věku. Pamatuji ho jako ilustrátora. Seděl u stolu, vybíral si boty, prohlížel je a pak kreslil na papír. Dělal reklamu na boty. Jeho kresby se mi hrozně líbily. Žili jsme v Pittsburghu. Andy taky původně žil v Pittsburghu, než se přestěhoval do New Yorku. Naše rodina několikrát ročně jezdila za babičkou do New Yorku, kde bydlel i Andy. Když jsme přijeli, Andy nás vždycky rád viděl, zajímal se o nás. Divím se, jak mohl pracovat, když jsme byli na návštěvě, protože jsme vždycky dělali rotyku…,“ vzpomínal mimo jiné na slavného umělec a svého strýce jeho americký synovec James Warhola pro Radio Prague International v roce 2014, když bylo v pražské Husově ulici otevřeno Centrum pop-artu, kde má Andy Warhol svoji expozici. Výstava v Ostravě Výtvarné centrum Chagall v Ostravě připravilo výstavu Andyho Warhola nazvanou jednoduše: Z tvorby. Toulky za hranicemi: Monumentální a fascinující hrad Strečno se tyčí na skále „Jsem moc rád, že se nám podařilo vybrat kolekci známých i dosud méně známějších grafik umělce, který byl úzce spjat s americkou rockovou skupinou The Velvet Underground, které dělal od roku 1965 manažera. V sedmdesátých letech navrhl Warhol obal pro dvě desky kapely The Rolling Stones – Sticky Fingers (1971) a Love You Live (1977). V roce 1975 byl navíc požádán, aby vytvořil několik portrétů jednoho ze členů této kapely, Micka Jaggera. Je rovněž autorem obalů dvou alb Johna Calea, The Academy in Peril (1972) a Honi Soit (1981),“ připomíná kurátor ostravské výstavy a šéf Výtvarného centra Chagall Petr Pavliňák. Přehlídka grafik Andyho Warhola zde bude zahájena 16. listopadu v 17 hodin. Navštívit ji můžete až do konce roku.