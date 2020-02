Čtyři tisíce fotografií vznikaly v nemocnicích na Olomoucku, Vsetínsku a Ostravsku. Dvou zdravotních sester z Nemocnice Šternberk, která je členem skupiny AGEL, jsem se zeptala, jak svou práci vidí ony.

Ačkoliv ve svých 15 letech, kdy se Hana Pojarová, vrchní sestra na oddělení LDN Nemocnice Šternberk rozhodovala pro povolání zdravotní sestry, nevěděla, do čeho jde, jiné povolání si nedokáže představit.

„Snažím se, aby moje práce, jakkoliv je náročná, byla vidět a aby byli spokojeni pacienti i jejich rodiny. Je to hřejivý pocit, který mě naplňuje a který dělá společně s pohodovou atmosférou na oddělení nemocnici přívětivější jak pro pacienty, tak pro nás zdravotníky,“ říká Hana Pojarová, která ve svých začátcích ošetřovala pacienty v ohrožení života na jednotce intenzivní péče (JIP), nyní vede kolektiv sester na oddělení LDN v Nemocnici Šternberk.

„Porovnávat jednotlivá oddělení mezi sebou nelze, jsou to naprosté protipóly a oba jinak náročné. Na oddělení LDN je to náročné na psychiku, ale i fyzicky, na JIP je nutné odolávat nadměrnému stresu,“ myslí si Hana Pojarová, která v Nemocnici Šternberk pracuje 20 let.

Emocí plné fotografie zachytil fotograf Jindřich Štreit, kterého si právě pro jeho umění fotit život takový, jaký je, vybral Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, který putovní výstavou zapojuje české zdravotní sestry do celosvětové kampaně Nursing Now. Výstava zamíří postupně do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a její poslední zastávkou bude Praha.

Životní zkušenost coby zdravotní sestra si nese i hlavní sestra Nemocnice Šternberk Andrea Vacová, která ve zdravotnictví pracuje od svých 18 let: „Profesně mým nejšťastnějším obdobím bylo období, kdy jsem pracovala na oddělení interní JIP. Poznala jsem, jak náročná je akutní péče – napětí, stres, situace plné adrenalinu a obavy o lidský život. Strávila jsem zde 18 let a velice ráda na tato léta vzpomínám. Po mateřské dovolené jsem nastoupila jako vrchní sestra oddělení LDN a to byla pro mě velká škola života. Učila jsem se, jaké je to vést tým a jak specifická je následná péče proti té akutní. Musíte zpomalit a naslouchat, z role zachránce často přecházíte do role doprovázejícího. Žádné profesní období bych neměnila. Měla jsem spoustu skvělých kolegů a na mnoho bývalých pacientů ráda vzpomínám dodnes,“ hodnotí svých 24 let v Nemocnici Šternberk Andrea Vacová, která se i při své současné práci hlavní sestry chodí potěšit s pacienty.

„Pacient mi vždy dával a stále dává nejvíc energie, musím se alespoň projít ambulancí a potěšit se s těmi, co tam sedí, abych věděla, že to co dělám, má smysl.“

Poklonu, poděkování a obrovský respekt zdravotním sestrám vyjádřili nejen sám autor fotografií Jindřich Štreit, který na adresu sester řekl, že jsou to silné ženy, andělská stvoření, která zvládají náročnou a složitou práci, ale i další významní hosté úterní vernisáže, mezi nimiž byli hlavní sestra České republiky Alice Strnadová, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák, prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Jana Maňhalová a další hosté spolu se zástupci Nemocnice Šternberk, Fakultní Nemocnice Olomouc, Vsetínské nemocnice a hospice sv. Lukáše v Ostravě, ve kterých se fotografovalo.

Autor: Ing. Kateřina Faltysová