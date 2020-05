Pěkný tip na výlet nejen pro rodiny s dětmi nám zaslala naše čtenářka Petra Hrubá.

Hradiště Obrova noha u Otaslavic. | Foto: Petra Hrubá

Přátelé cestovatelé, vemte děti do lesa u Otaslavic a popřemýšlejte, který obr tam "nohu" zanechal? Že by náš hanácký obr Drásal? Pohodová procházka s výhledy do naší krásné krajiny ke skalám, které by tam ani nikdo nečekal. A pokud by to bylo málo, stavte se v témže městečku na zříceninu hradu, kde se dochovalo torzo věže Lidomorny.