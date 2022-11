Zahrady plné ovoce a utrhnout si ho mohl každý. U domu skalka s konvalinkami, před ním pak bujné keře kalin, šeříku a zlatého deště, v okolí túje a vysoké stromy jehličnanů.

Tam jsem dělala své první krůčky, učila se plavat, jezdit na kole, v zimě pak lyžovala na všech teplických kopcích. A u Bečvy jsem si otloukala píšťalky.

Hurá do ZOO Lešná, vstupné je jen 20 korun. Čeká vás i krásná výzdoba

Každoročně jsme jako děti jezdívaly s lázněmi na zájezdy. Později pak každé prázdniny brigáda v zahradnictví - vyhrabávání, pletí, čistění chodníků, zametání serpentin aj.

Kvůli úpravě parků jezdili sezónně vypomáhat i zahradníci z Flory Olomouc. Vzpomínám i na tamní oslavy 1.máje, ale až tak stupidní nebyly. Z lázní byl mj. vypravován také krásně vyzdobený alegorický vůz a na něm v národních krojích tancovali tanečníci z folklorního souboru.

V květnu a červnu byly lázně plné dětí ze škol celé republiky, které jezdily na pravidelné výlety k propasti a do jeskyní.

Vánoční balíček pro Ukrajinu pomůže 370 dětem ze sociálně slabých rodin

Denně také po lázních korzovali pacienti tehdy ještě z celé - Československé - republiky. Lázeňské domy Bečva, Slovenka, Praha, Sokolovo (dnes Janáček), Sanatorium (dnes Moravan) a Dětská léčebna (dnes Radost) bývaly celoročně obsazeny.

Kultura tu fungovala celý týden a na terase LD Bečva hrávala každý víkend hudba… A v zimě jezdili do lázní většinou zemědělci, protože práce na poli nebyla a odpočinek tito sedření lidé samozřejmě potřebovali. Vše bylo přece jen finančně dostupné…

V prosinci pak lázně stály úplně (provozní přestávka) a všude byly opravovány závady, což pro nás děti znamenalo, že zase zažijeme krásné Vánoce, protože ostatní zaměstnanci lázní si tou dobou vybírali dovolené.

Výuka dějepisu na vlastní kůži je v Základní škole Struhlovsko Hranice zpátky

Do lázní jezdily ale i známé osobnosti a některé z nich i opakovaně: bývalý prezident Antonín ZÁPOTOCKÝ, herec Jaroslav VOJTA, Divá Bára = herečka Vlasta FIALOVÁ, či cestovatel Miroslav ZIKMUND a mnozí další. Ano, byla totalita, ale my ji ani tak nevnímali, natož pak prožívali.

Čas ale pokročil a byť všichni tu minulou dobu zatracují, pro nás byla překrásná, vše v ní bylo dané…. Ale to jsme ještě vůbec netušili, do čeho se řítíme a čeho se ještě nechtíce dožijeme. Dnes jsou lázně poloprázdné, zanedbané a působí zpustle a dost opuštěně….

Ty objekty, které sloužily jako podnikové ubytovny a byly restitucemi vráceny soukromníkům, jsou už všechny opraveny a taky funkční až na kdysi bývalou vilu VLASTA, která odjakživa patřila a patří církvi!!!

OBRAZEM: Podzimní koncert hranického Pěveckého sboru Cantabile

V lázních je dnes zaveden také jiný systém (v Bečvě pooperační stavy, ta klasická léčba zůstala jen v LD Janáček, protože Moravan si vydělává wellnessem).

Jestli se lázně uživí? Nevím!!! Dva roky (covidová doba) se ve špitálech neoperovalo, takže ta dominantní a vždy centrální budova BEČVA celou tu dobu stála a patrně stojí pořád!!!

A pak - v současnosti byla zrušena AMBULANTNÍ LÉČBA!!! To je nesmysl, co?… čili místní a lidé z okolí, ač by sami chtěli, nedají lázním ani těmi procedurami vydělat; docházeli (dojížděli) by na ně samozřejmě vlastní dopravou. Každá koruna dobrá - se přece odjakživa říkalo!!

Kam na výlet? Baťova naučná stezka ukáže více než památku na velikána

Současní manažeři myslí ale spíše na sebe a ceny nesmyslně nasazují, čímž mnohdy nezískávají, ba naopak, ztrácí!!! Prostě, kdo chce moc, nemá nakonec nic!!!

V této době krachuje spousta podniků a bohužel i dost podnikatelů, ale mým Teplicím bych opravdu od srdce přála, aby se vrátily zpět na úroveň, jakou kdysi měly vč. své slávy!!

Vždyť mají přírodní a velice kvalitní, vzácnou a silnou minerální a všemi žádanou vodu, tzv. kyselku, která pomáhá a nemocné léčí, tak‚ na ní by měly stavět!!!

URBEX:Slezský Windsor chátrá. Palác měl 400 pokojů, v jídelně prý rostly melouny

Chce to jen schopné a kvalitní vedení, které umí!! Nemusím znát, kdo lázně vede, nepotřebuji vědět, komu ten který objekt patří, kvalita managementu se přece pozná podle konečných výsledků!!

Tak co ty naše Teplice, zvetí se nebo padnou úplně??? Cítí aspoň trošku vedení lázní srdcem, které se tu léta letoucí léčí???

Jen nerada bych se totiž doslechla, že lázeňské budovy se začínají rozprodávat!!! Stejný nesmysl provedli přece naši politici za posledních 30 let s naším vyspělým průmyslem!!!

V mnoha ostatních lázních zůstal totiž provoz neměnný a fungují, jak fungovaly už dříve!!! Tak majitelé lázní Teplic, už je načase, zaberte a s chutí do toho!!!

Přeje vám to Hana Dostálová

Architektonický skvost Hranic aneb Stavba viaduktů si vyžádala dvacet životů

Letošní houbařská sezona je výjimečná, furt rostou. Podívejte se, jak se jmenují