Telegraph tento dokumentární snímek uvede do českých kin ve spolupráci s distribuční společností Artcam. Film vypráví o genius loci newyorkské umělecké scény v legendárním hotelu Chelsea na Manhattanu.

Tímto místem prošli básníci, beatníci, hudebníci, designéři, literáti, herci, hipíci a také výtvarníci a režiséři. Vedle Boba Dylana, Allena Ginsberga, Arthuta Millera, Marka Twaina, Jonase Mekase, Keroaca, Warhola, Hendrixe, Morrisona, Patti Smith a zástupů dalších legend různých odvětví umělecké scény se zde objevil také režisér Miloš Forman.

Čímž se dostáváme k zahajovacímu snímku TEFF22, ke kultovnímu americkému muzikálu Vlasy. Nesmrtelná filmová adaptace kultovního muzikálu Hair je v pravdě výsledkem Formanova několika týdenního pobytu v hotelu Chelsea.

Navíc v časech válkou zkoušené Evropy vnímáme, že je na místě si připomenout snímek, který tolik brojí proti válečnému konfliktu.

Přijdťe se naladit na slavnostní zahájení 26. října s welcome drinkem a Let the Sunshine In. Filmů však uvedeme mnohem víc! Rybník české umělecké scény poznáte skrze dva nové dokumentární filmy České televize, které uvedeme jako kinopremiéry.

Nejprve poznáte přední osobnost surrealismu ve výtvarném umění, a sice nový snímek nazvaný Toyen, baronka surrealismu od unávané režisérky hraných i dokumentárních filmů Andrey Sedláčkové.

Druhým filmem mapujícím českou uměleckou scénu je portrét malíře a performera Petra Nikla, který rovněž nedávno vyprodukovala Česká televize. Dokumentární snímek Slunovraty Petra Nikla u nás uvede sám protagonista dokumentu, čímž se bude náš minifestival uzavírat.

Nebude to však jediná příležitost, kde budete moci Petra Nikla poznat. V rámci doprovodného programu můžete navštívit i jeho představení plné autorských písní, masek a improvizace! Více v sekci doprovodný program.

Legendární sérii obrazů impresionisty Vincenta Van Gogha budete moci poznat díky uvedení dokumentárního filmu Slunečnice, který promítneme v rámci distribuční iniciativy EOS, tedy Exhibition on Screen - Výstava na plátně.

Proč si vybral Van Gogh zrovna slunečnice? Jaké poselství tato série obrazů přináší? Čím se jednotlivé obrazy liší? Co odhalili vědci, kteří tato díla podrobně studovali?

Film navštíví vedle Amsterdamu také Londýn, Filadelfii, Tokio i Mnichov, aby odhalil tajemství pěti slavných obrazů slunečnic Vincenta van Gogha a vytvořil jedinečnou virtuální výstavu pro plátna kin.

Letošní TEFF připadá na čas podzimních prázdnin, a tak máme připraveny i projekce pro děti v rámci série TÉČKO! Vezměte s sebou děti na uvedení nové česko-slovenské animované pohádky Websterovi ve filmu, která vznikla na základě cenami ověnčeného a oblíbeného večerníčku o pavoučí rodince Websterových.

Film uvedeme rovněž slavnostně za účasti hlavního animátora Andreje Gregorčoka a děti z projekce také neodejdou s prázdnou.

Andreje Gregorčoka pak budete moci potkat ještě jednou v rámci doprovodného programu, jelikož bude jedním z debatujích na panelu o současném stavu českého a potažmo slovenského animovaného filmu.

Z loňského ročníku máme jeden rest, který před oficiálním TEFF22 potřebujeme splnit. Loni premiérově uváděný dokument o osobnosti ze světa abstraktního umění Hilma af Klint: Za hranici viditelného zreprízujeme.

Činíme tak, jelikož už loni jsme slíbili, že snímek uvede a podebatuje o něm kunsthistorik David Voda. Tomu však při loňském ročníku do cesty vstoupilo zranění a film byl uveden bez něj. Letošní ročník je tak nápravou ročníku loňského, ať začneme s čistým štítem.

Můžete se těšit na jeho odborný úvod a po skončení filmu i krátkou besedu v rámci doprovodného programu Pokud hledáte mezi výše uvedenými filmy více cest ke vzdělání či zábavě, stačí si vybrat. Besedy, prohlídky, debaty, workshopy pro děti, divadlo a afterparties.

středa 26. října

15.00 přednáška Beseda s Davidem Vodou po filmu Hilma af Klint: Za hranicí viditelného.

Jak je možné, že bylo díly Hilmy af Klint oceněno až v nedávnu? David Voda vám zoodpoví vše, co Vás bude o autorce a jejím přínosu světu výtvarného umění zajímat.

15.00 komentovka Komentovaná prohlídka výstavy LAZY 8

Výstava Farshad Farzankia & Frederik Næblerød: LAZY 8 s výkladem Jana Kudrny. Výstava LAZY 8 představuje díla dánských umělců Frederika Næblerøda a Farshada Farzankia. volný vstup

20.00 Slavnostní zahájení + VLASY

Protiválečný hippie muzikál Miloše Formana, našeho nejúspěšnějšího režiséra a rezidenta hotelu Chelsea. Zahajte festival s námi a Let the Sunshine In.

čtvrtek 27. října

10.30 workshop pro děti Dílna k aktuální výstavě LAZY 8

Workshop pro malé před prostorem Telegraph Gallery. I ti nejmladší tak mohou zažít výstavu dánské malby Lazy 8, a to pomocí interaktivních úkolů. volný vstup

17.00 debata Panel: Současný animovaný film

Jak si vede český animovaný film? Jaké trendy se dějí ve světě? Jak to vidí tvůrci? volný vstup

pátek 28. října

10.00 workshop pro děti Základy ploškové animace

Malí účastníci kurzu se naučí základům animační techniky a ve formě dílničky si zkusí vyrobit své vlastní krátké animované filmečky.

sobota 29. října

17.00 divadlo Petr Nikl: Akční žalmy

Performativní vystoupení postavené okolo rytmů nástroje buzuki a zvuků mechanických hraček v sugestivní show vhodné pro všechny věkové kategorie v podání všeumělce Petra Nikla.

Podrobný program najdete ZDE.

Akreditace a vstupné

Akreditace si zakupte na recepci Telegraph nebo online a akreditační kartu pak obdržíte na recepci při vstupu. Každá akreditace vám zajistí jeden volný vstup na všechny projekce, workshopy, debaty a prohlídky a slevu 50% na páteční workshop pro děti a také 50% slevu na sobotní vystoupení Akční žalmy.

Čtyřdenní akreditace: 480 Kč (Plné) / 420 Kč (Snížené)

Jednodenní akreditace: 250 Kč (Plné) / 200 Kč (Snížené) Lístky na jednotlivé body programu zakoupíte také online na GoOutu nebo na místě.

Snížené vstupné platí pro děti, studenty do 25 let včetně, seniory po dovršení věku 65 let, držitele průkazu ZTP.

Vše, co vás zajímá najdete na www.telegraph.cz/teff

Michael Bukovanský

