Vesmírní Zeyeráci se hlásí. Olomoučtí školáci vypustí balon se sondou a kamerou

To jsme my, Vesmírní Zeyeráci, posádka ZŠ Zeyerova, které se naskytla jedinečná příležitost zúčastnit se projektu Dotkni se vesmíru. Organizátorem je STEAM Academy, radioklub OK 1 RAJ a Planetum. Jedná se o unikátní projekt pro dvacet škol z celé ČR. Za příspěvek velmi děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vesmírní Zeyeráci. | Foto: Se souhlasem Hany Kramářové