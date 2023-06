Ve Šternberku o víkendu proběhly závody Ecce Homo 2023

Počasí se vydařilo a bylo se na co dívat. Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu - FIA Championship v závodech historických automobilů do vrchu Závody soudobých a historických automobilů do vrchu si nenechaly ujít spousty fanoušků motoristického sportu.

Ecce Homo Šternberk 2023 | Foto: Antonín Gerža

Absolutním vítězem Ecce Homo Šternberk 2023 se stal italský jezdec Christian Merli s časem 02:40,90. Famózní domácí Petr Trnka byl druhý absolutně na Ecce Homo 2023 a vítěz skupiny E2-SC. Přes velmi těžké dnešní podmínky takový úspěch byl největší odměnou pro domácí fanoušky. Zajel čas 02:44,37 Na třetím místě se umístil španělský jezdec Joseba Iraola. Šlo už o 42. ročník Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu na legendární trati Ecce Homo Šternberk.