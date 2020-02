V soutěži Roboti@FSI si nejlépe vedli středoškoláci z Olomouce

Drsnému souboji závodních robotů předcházelo pět hodin intenzivní práce studentských týmů. To ale až poté, co se tým do soutěže vůbec kvalifikoval. Na strojárnu totiž bylo pozváno jen dvanáct nejlepších.

Olomoučtí studenti bodovali na soutěži Roboti@FSI | Foto: archiv FSI