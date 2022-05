A nezklamaly! V březnu si ze soutěže Best World Dance Group semifinále (Nejlepší světová taneční skupina) dovezly rovnou nejen úspěch v podobě 2 zlatých medailí, postupu do finále, ale taky nejlepší bodové ohodnocení za celý semifinálový den.

Obrovskou pochvalu dostaly i sólistky týmu Nela Zapletalová a Veronika Adamíková, které jsou z velké části autorky vítězných choreografií.

Ve Zlíně 2. dubna na semifinále Taneční skupiny roku tým gymnastek - trio Patricie Paulová, Tereza Kučerová a Daniela Hlaváčová - vybojoval 1. místo.

Uplynuly sotva tři týdny a děvčata 23. dubna vyrazila na další soutěž, tentokrát na semifinále Mia Festivalu do Otrokovic. I tady se to úspěchy jen hemžilo. Vyhrály 1. místa za všechny tři zúčastněné skladby Skladba Hvězdy nám nepřály si získala nejen hlasy poroty, ale i pochvalu od samotné ředitelky soutěže.

A konečně 1. května se společně gymnastky pasecké Duhové školy a Vážky Bruntál, jež do soutěže vstoupily jako tým, vydaly na finále Best World Dance o kontrakt do Disneylandu.

Na této světové soutěži konané v Praze se utkaly s tanečními skupinami hned z několika států světa, ať už ze sousedních zemí, z Německa, Polska, Rakouska, ale třeba i z Řecka, Ukrajiny, Španělska a dalších.

Se všemi skladbami se umístily na stupních vítězů. Krásná tři 3. místa v takové konkurenci jsou nádherným úspěchem. Po součtu všech získaných bodů ze semifinálového a finálového kola si společně s pohárem odvezly i jednu z hlavních cen – kontrakt v podobě dvacetiminutového skupinového vystoupení na hlavní scéně v Disneylandu ve Francii pro 29 účinkujících a jednoho trenéra.

Vysoutěžené peníze však na pokrytí všech nákladů nepostačí. Snažíme se talentovaným dětem pomáhat a sportovně je rozvíjet, a proto hledáme sponzory, kteří by je na této cestě za dalšími úspěchy a mezinárodní slávou podpořili.

Kolik jich nakonec do Francie na vystoupení a soutěž pojede, to se uvidí. Musí si zajistit nejen dobrý program, což určitě zvládnou na výbornou, ale hlavně sponzory.

Budou rády za jakýkoli příspěvek a předem za něj moc děkují.

Trenérka Silvie Soldánová

a vystupující trenérka Veronika Adamíková

