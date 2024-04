Městské kino v Uničově se ve dnech 21.–23. března stalo dějištěm jubilejního 50. ročníku Mladé kamery, tradičního setkání mladých filmařů z České republiky i ze zahraničí. Soutěžní přehlídka filmové tvorby autorů do 30 let letos čítala symbolických 50 snímků.

Mezi návštěvníky bylo mnoho mladých lidí | Foto: Aleš Langer

Porota, jíž předsedal scenárista, herec a režisér Jiří Mádl, přisoudila hlavní cenu filmu Tělo devatenáctileté filmařky Kyry Tripulské, v němž šestnáctiletá Ema překonává svou nejistotu před dvěma klíčovými životními událostmi: taneční zkouškou a prvním sexem.

Padesát soutěžních filmů vytvořilo tematicky i žánrově pestrou kolekci. Jejich autoři se rekrutují jak z řad studentů a absolventů středních i vysokých filmových škol, tak z řad amatérských filmařů a filmových nadšenců.

Mezi dalšími hranými filmy uspěly snímky Koberec (Matyáš Kaderka, autoři do 15 let), Pod osmnáct (Ruadhán Ó´Súilleabháin, autoři do 20 let) a In the Bends of Time (Mikołaj Janik, autoři do 30 let) - tento film získal také cenu diváků.

V kategorii animovaných filmů zvítězil mezi autory do 15 let zvítězil film Chernobyl (Max Fojt), v kategorii autorů do 20 let byl nejlepší snímek Jen jeden den v roce (Zuzana Skácelová) a mezi filmaři do 30 let získal první cenu film Jana Berky Za sestrou.

Dokumentárních a experimentálních filmů soutěžilo celkem devět, mezi nimi také dva dokumenty ukazující několik lidských osudů, do nichž zasáhla probíhající válka na Ukrajině. Tuto kategorii obsadili pouze autoři v nejstarší věkové skupině, mezi nimiž nejlépe uspěla Hana Slaninová a její dokument Kdybych se chtěla naučit padat.

Jubileum Mladé kamery bylo příležitostí oživit také snímky z její historie. Návštěvníci měli unikátní možnost vidět po mnoha letech i některé snímky uničovských filmařů, které přímo na Mladé kameře před lety soutěžily: například snímek věnovaný silniční cyklistice Dvacet tisíc kilometrů, který reprezentoval domácí tvůrce na prvním ročníku Mladé kamery v roce 1975.

Sobotní odpoledne vyplnila Retrospektiva 50 let Mladé kamery, která divákům nabídla sedm filmů reprezentujících výběr z nejlepších amatérských snímků 70. a 80. let, zahrnující např. filmy Vychovatel ke strachu, Nejdelší noc či Stínohra nebo jeden z prvních filmů Tomáše Vorla a Divadla Sklep To můj Láďa.

Kromě filmů nabídla Mladá kamera také bohatý hudební doprovodný program. V Uničově vystoupili Michael Rossignol, Johuš Matuš, elektro-akustické duo DVA, Ventolin a Ondrej Semyrka.

Aleš Langer