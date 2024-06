Zpěvák Martin Šafařík, rodák z Uničova a finalista SuperStar, to dal dohromady se světoznámou zpěvačkou a zažívá tak svůj životní úspěch. Před pár dny vystoupil na festivalu Hudbou pro UNICEF v Tišnově po boku zpěvačky Kathy Kelly z legendární kapely The Kelly Family.

Martin Šafařík, rodák z Uničova a finalista SuperStar,vystoupil s Kathy Kelly z legendární hudební skupiny Kelly Family. | Foto: Milan Papežík, se souhlasem

Společně tak publiku zahráli megahity zlaté éry devadesátých let jako An Angel, Nothing Like Home, Sick Man, Take My Hand nebo Let It Be.

A došlo i na společný duet, skladbu od Boba Dylana Knocking On Heaven's Door, ve kterém hlasy obou interpretů dokonale ladily. Martin do písně nasadil svůj sytý baryton a Kathy se postarala o výšky, které v jejím plném nasazení chvílemi připomínaly projev zpěvačky Janis Joplin.

„Kathy připravila víc návrhů na společné duety. Naše hlasy je však obtížné sladit, a tak jsme uznali za vhodné zazpívat právě unplugged verzi songu, který zná opravdu každý. A ve kterém jsme každý předvedli svou polohu, kde se cítíme nejlépe, ale zároveň se sladili v refrénech,“ popsal spolupráci s členkou Kelly Family sympatický Martin. Martin Šafařík, rodák z Uničova a finalista SuperStar,vystoupil s Kathy Kelly z legendární hudební skupiny Kelly Family.Zdroj: Milan Papežík, se souhlasem

Ani Kathy však nešetřila chválou: „Obvykle s některými umělci zkoušíme na společné koncerty i půl dne. Když jsem však slyšela, jak je Martin muzikální, bylo mi jasné, že bude naše společná zkouška otázkou maximálně dvou hodin,“ usmívá se hudební ikona

Přiznala, že věří, že s Martinem nacvičí více společných duetů, ve kterých budou skvěle ladit hlasy obou umělců.

„Ano, opravdu jsme si sedli jak hudebně, tak i lidsky. Seznámili jsme se už vlastně před pandemií koronaviru po velkém koncertě Kelly Family v O2 areně. Tehdy mě Kathy představil můj manager a zároveň její nynější booking manager z agentury M.P. Production. A mohu jen po čtyřech letech čekání prozradit, že spolupráce s Kathy byla vážně senzační. Zkouška nám trvala asi dvě a půl hodiny. Kathy je velká profesionálka, která si prošla obdivuhodnou hudební kariérou. Nic ji proto nemůže překvapit a je stále ve střehu,“ dodává ke spolupráci Martin. Martin Šafařík, rodák z Uničova a finalista SuperStar,vystoupil s Kathy Kelly z legendární hudební skupiny Kelly Family.Zdroj: Milan Papežík, se souhlasem

Ten by se měl po boku Kathy Kelly objevovat na koncertech mimo německy mluvící země po střední a východní Evropě.

Martin i nadále koncertuje se svým vlastním programem a daří se mu i v osobním životě, neboť je delší dobu šťastně zasnoubený s jeho mladou a krásnou přítelkyní Kateřinou. Pěvecká soutěž byla jen startem pro další neskutečný příběh, který napsal sám život.