Obyvatelé Olomouce se můžou těšit na zajímavé výstavy současného umění ve veřejném prostoru, mj. na rozměrné ohradě u Muzea umění Olomouc, v pouliční vitríně nebo ve vozech městských tramvají. Živý program festivalu se uskuteční formou internetových online streamů.

Vůbec poprvé je tak kompletní program festivalu veřejnosti přístupný zcela zdarma a poprvé také nebude mít PAF svoje centrum v budově Konviktu. Vybrané výstavy, které jsou součástí programu, potrvají až do začátku roku 2021.

Téma festivalu – domino – si organizátoři vypůjčili z klasické deskové hry založené na poklidné koncentraci, logických kombinacích a mnohých proměnách. Pro PAF Olomouc se stává ústředním tématem i kurátorským gestem, a to proto, že jeho přesný řád lze hravě obrátit vzhůru nohama a pracně sestavené kameny vyslat jediným cvrnknutím vstříc euforickému pádu. Festival si tak v podstatě každý návštěvník složí sám – nejen z výstav a bohatého online programu.

Umění v srdci města: výtvarné instalace ve veřejném prostoru

Umělecké instalace a výstavy letošního ročníku PAFu budou rozprostřené po celé Olomouci. Bezpochyby nejviditelnějším vizuálním vstupem festivalu do struktury města je výstava tvůrce digitálních obrazů, v Tokiu usazeného japonsko-kanadského umělce a hudebníka, Jesseho Kandy, který se na PAF vrací po dvou letech. V místech plánované stavby diskutovaného Středoevropského fóra připravil výstavní projekt pokrývající 35metrovou plochu ohrady.

Výstava byla zahájena již na konci listopadu a obrazy božských bytostí společně se speciální květinovou výzdobou se ihned staly předmětem veřejné diskuze. Zakladatelka experimentální umělecké platformy Institut úzkosti Barbora Kleinhamplová chystá instalaci pro pouliční galerii Vitrína Deniska a švédský digitální umělec Jacob Broms Engblom pak v rámci PAFu připravuje hned dvě výstavy – pro obrazovky galerie 9:16pm ve výlohách Muzea umění Olomouc a v online galerii spořičů obrazovek (ScreenSaverGallery).

V Itálii usazená slovenská umělkyně Natália Trejbalová chystá výstavu pro Galerii XY, kterou do jejího znovuotevření veřejnosti zastoupí speciálně upravená fotodokumentace fungující jako online výstava. Na šesti citylightech v centru Olomouce budou instalovány fotografie brooklynského fotografa Davida J. Barrona: zachycují vyprázdněné ulice současného New Yorku a modelku oblečenou do kolekce s názvem DOMINUS XX, kterou pro PAF Olomouc navrhl v New Yorku usazený návrhář Alexander Campaz. Všechny kousky kolekce bude možné zakoupit v olomouckém designovém obchodě Mimokolektiv.

Vizuální umění v pohybu: výstavy v olomouckých tramvajích



Od 23. listopadu jsou ve vozech tramvají Dopravního podniku města Olomouce k vidění výstavy The Oblivion Seekers Julie Daňhelové, Beata Kristiny Fingerland, Keratin Matěje Slámy a Doma no (zvířata) kolektivu Nýbrž. Výstavy najdou cestující uvnitř tramvajových vozů v prostoru standardně vyhrazeném pro reklamu. Festival PAF tak ukazuje nové způsoby, jak současným uměním kultivovat veřejné prostory města.

V rámci streamovaného online programu se od čtvrtka do neděle představí mj. dvorní skladatel německé umělkyně Anne Imhof, Billy John Bultheel, který odehraje živě streamovanou performance The Minutes of Olomouc z kaple Božího těla v olomouckém Konviktu, online performance připravuje enigmatický, ambient-popový projekt Relax Kevin, živě streamované bude také vystoupení britského producentského dua Lol K, kterému aktuálně vychází nahrávka u ceněného vydavatelství Halcyon Veil.

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů D'epog připravuje ve spolupráci s multimediálním umělcem Martinem Blažíčkem nový projekt PES VZOR PÁN, kombinující aspekty manipulovaného pohyblivého obrazu a divadelní performance, několik performancí a vstupů chystá Televize Estráda – kolektiv loutkového divadla adaptovaného pro generaci Z.

V průběhu festivalu bude také možné zhlédnout desítku videí finalistů soutěže českého pohyblivého obrazu Jiné vize CZ 2020, jejímiž kurátory jsou v letošním roce Lumír Nykl a Tina Poliačková.

Bližší informace naleznete na 2020.pifpaf.cz.

Eliška Šrubařová, Veronika Zapatová