Válka je mnohostranný pojem, který každý vnímá po svém, ale názor každého člověka spojuje jeden pojem – a to je smrt. Toto malé slovo je plné mnoha mrtvých lidí, nejtrpčích slz, paniky a strachu.

Bohužel se válka dotkla i mé milované - Ukrajiny, 24. února 2022 v 5 hodin ráno, dotkla se mě a dalších milionů lidí.

Život každého Ukrajince se obrátil vzhůru nohama, jako by se zem pod našima nohama, zhroutila a vytvořila pod sebou propast, bez konce a kraje, každé telefonní sluchátko bylo naplněno slovy starostí o blízké, na každé tváři stekla nejedna slza, každou hlavou proletěla myšlenka „Co bude dál? Co bude se mnou, co bude s mými blízkými?“ Jejich úsměv jsme viděli každý den, slyšeli jejich hlas, tlukot jejich srdce, může v jeden okamžik nebýt…

Tisíce lidí bylo nuceno opustit své domovy, ve kterých zůstaly všechny vzpomínky, kde se měli rádi, kde vyrůstali oni a jejich děti, kde slavili svátky, kde bylo teplo a útulno… Mnoha lidem zůstaly tyto vzpomínky pod troskami po raketových úderech…

Život každého Ukrajince po tomto dni už nikdy nebude jako dřív…

Stejně jako mnoho Ukrajinců chci upřímně poděkovat každému Čechovi za pomoc, na kterou nikdy nezapomeneme.

Díky

J. F. (14 let),

Lvov (nyní studující na střední Moravě)

Esej v ukrajinštině

Війна

Війна це багатостороннє поняття, і кожна людина його сприймає по-своєму, але кожну думку людини пов'язує одне поняття - це смерть.

Це мале слово таїть у собі безліч загиблих людей, найгірших сліз, паніку та страх.

На жаль 24 лютого 2022 року, о 5 ранку , це торкнулося і моєї країни, цe нещастя обрушилoся на Україну.

Життя кожного українця перевернулося, наче підлога під ногами, яку ми бачили день у день, обвалилася, утворивши під собою прірву, де не видно ні кінця ні краю, кожна телефонна слухавка наповнювалася словами переживання за близьких, кожна щока вкривалася сльозою лише через одну думку: "що ж буде далі?"

Що буде зі мною та моїми нейріднішими? Близька людина, посмішку якої ти бачив щодня, чув її голос, серце, що билося день у день, в один момент її може не стати…

Тисячі людей були змушені покинути своє місце проживання, в якому залишилися всі спогади, де кохали, сварилися, росли діти, святкували свята, де було тепло і затишно.

Ці всі спогади у багатьох людей залишилися під уламками від ударів ракет, і зараз ті всі речі мовчазно припадають пилом, зберігаючи свої таємниці…



Життя кожного українця після цього дня вже не буде колишнім…

Я, як і багато українців, щиро хочу подякувати кожному Чеху за допомогу, яку ми ніколи не забудемо.

Дякую.

Ю. Ф. 14.р м. Львів

