Kufr auta jsme měli brzy plný rostlin, tak proč jezdit hned domů. Což takhle stavit se ještě třeba v Holešově. Prostě se nám nechtělo hned zpět a stejnou cestou. A pak také, kolem holešovského zámku a parku jezdíme pravidelně a známe pořádně vlastně jen zámecké zahradnictví v jeho sousedství.

Z Bystřice to není daleko a za dvacet minut jsme tak už stáli na náměstí v Holešově. K zámku a do přilehlého parku je to jen pár desítek metrů. Parky, arboreta a zahrady mě vždy lákají. Hledám v nich totiž inspiraci a nápady pro úpravy té naší domácí.

Zámek jsme tentokrát, narozdíl od parku, zkoumali jen zvenčí. Má krásné nádvoří, kterým pohodlně projdete do parkové části. Teprve odtud se pak vyjeví v celé své kráse.

To, co návštěvníka v parku zaujme hned při vstupu, jsou pravidelné pravoúhlé vodní plochy lemované pečlivě střiženými buxusy, kolem kterých se dá po mlatových chodnících dostat do další části tvořené již oborou.

Je to něco úplně jiného, než minulý týden v Lešné, ale svoje kouzlo to bezesporu má.

Lidé park využívají k procházkám, sportování i odpočinku s dětmi. Jak jsem se dověděl od místního znalce s udicí trpělivě čekajícího na svého šupináče, je park i zámek využíván hojně pro pořádání svateb, koncertů, divadelních představení i jiných kulturních akcí.

Vedení města se v parku také snaží o obnovu ovocných sadů a tak zde můžete nalézt spoustu mladých ovocných stromků, které doplňují na rozsáhlých plochách svoje mnohem starší sousedy a kamarády. Byla to ale jen krátká návštěva. Vždyť v kufru by se rostlinky mohly v tom vedru uvařit. Proto také fotek z Holešova není až tak mnoho.

A teď se dostáváme k té další shodě okolností. Bylo by fajn doplnit fotografie z Holešova třeba ještě dalšími z okolí. Hned mě napadl Hostýn a ranní nedělní nebe s mraky slibovalo zajímavé záběry. Pršet nemělo, tak co takhle spojit focení s motorkou. Pro mě nic nového, protože na dvou kolech vyrážím fotit poměrně často. Jenže ouha.

V Bystřici pod Hostýnem zákaz vjezdu a cedule informující o opravě horního parkoviště. Kyvadlovou dopravou nahoru se mi s přilbou v ruce fakt nechtělo.

Pohled do mapy v mobilu ale ukazoval nějakou tvrz a domy lidové architektury v jen osm kilometrů vzdálených Rymicích. Náhradní cíl byl rychle na světě.

Rymice jsou typickou hanáckou vesnicí. Na návsi zajímavý kostel, bohužel zavřený, ale také staré pečlivě nabílené původní domy s doškovými střechami. A mapou avizovaná tvrz také hezky upravená. Brána do areálu otevřená, vrata však na zámek.

Bezradný turista, navíc s nápadnou motorkou, je tak hned centrem zájmu. Staříček s hráběmi jedoucí na poslední vlastníky rymického panství pamatujícím kole mě hned ochotně informuje, že za rohem v panském dvoře je pokladna, že si můžu zaplatit dva okruhy s průvodcem a že do zdejšího muzea věnoval plečku, sečku a mlátičku.

Základní informace jsem tedy měl. Okruh jsem si zaplatil jeden a spolu s průvodkyní a jedním manželským párem vyrazil na okruh č. 1. Zahrnuje nejen tvrz, ale také starou kovárnu, sedlárnu a domek tkalce na návsi.

Nejedná se o žádný skanzen, kam by byly objekty převezeny odjinud. V domcích bydleli donedávna lidé a výheň v kovárně je každoročně při slavnostech rozdmýchána.

Věděli jste, že se koval i hovězí dobytek? Voli a krávy byli používáni kromě koní pro tažení povozů i práci na polích. Z toho důvodu se jim také kovali malými dvojdílnými podkovami paznehty. Kráva je totiž na rozdíl od koně sudokopytník a na každé noze tak měla vlastně podkovy dvě.

Interiéry domečků jsou vybaveny původním nábytkem, nádobím, kachlovými kamny a věcmi potřebnými k obživě. V chlévech a kolnách najdeme zemědělské nářadí a zařízení pro obdělávání půdy.

Moc hezká je expozice „Od klásku ke kvásku“ instalovaná v prostorách informačního centra v jedné z budov nádherně rekonstruovaného hospodářského dvora. Ten byl slavnostně otevřen teprve minulý týden a kromě depozitářů jsou v něm umístěny i restaurátorské dílny.

V renesanční tvrzi, jejímž nejslavnějším majitelem byl vojevůdce z doby třicetileté války Albrecht z Valdštejna, byla dříve i cukrovarnická manufaktura.

Dnes je tady krásná expozice „Brázdou času“ přibližující návštěvníkům sociální a hospodářské poměry venkovského lidu na Hané. V místní části Hejnice, která je předmětem druhého návštěvnického okruhu, je umístěno několik památkově chráněných objektů, starých stavení z přelomu 18. a 19. století.

Je tady také umístěn dřevěný větrný mlýn, jediný nepůvodní objekt převezený z nedalekých Bořenovic. Dovnitř mlýna a zdejších domečků se ovšem dostanete jen s průvodcem.

Avšak i prohlídka zvenčí je zajímavá a ledacos o životě zdejších obyvatel v minulosti napoví.

Nedělní fotografie z Muzea v přírodě v Rymicích tak doplňují ty sobotní holešovské a ukazují zase jiný kout naší krásné země.

Budete-li mít cestu kolem, určitě se zastavte. Nebo si udělejte výlet s dětmi a ukažte jim, jak žili naši předkové na úrodné Hané.

Karel Machyl

Původně to byla jen dopolední nedělní vyjížďka do Hostýnských vrchů. Cesta nahoru na Hostýn je však i kvůli opravě parkoviště pro auta i motocykly uzavřená.