Sice se nám sluníčko schovalo v posledních dnech za deštivé mraky, léto ale ještě neskončilo. Užít si ho můžete třeba relaxem u vody na Nákle. Za fotky děkujeme Martinu Fillovi.

U vody na Nákle | Foto: Martin Fill

Za slunečných letních dní je zde sice hlava na hlavě, ale příjemně strávený den případně i letní noc, za rytmu hudby z místních diskoték a baru rozlínající se nad hladinou jezera, to bohatě vynahradí. Zázemí je již několik let na dobré urovni a každým rokem se zlepšuje. Přes den se lze koupat, plavat, opalovat a jako nikde jinde na Hané také pozorovat sportovní čluny, vodní skutry skákající po vlnách, vodní lyžaře, těžbu písku a mnohé další, případně se jít občerstvit do jednoho z něklika místních baru.