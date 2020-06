Na příměstském tanečním táboře se děti rozhodně nudit nebudou

Tak jako každý rok se tábor bude věnovat převážně tanci a rozvoji pohybu dítěte. I letos jsme pro vád připravili mnoho aktivit. Děti čeká celotáborová hra (téma si necháme jako překvapení) i karneval, budeme hledat poklad, připravena je také spousta her - část z nich bude v angličtině. Chybět nebude ani vyrábění přívěsků a mnoho dalšího. Na konci čeká rodiče krátké vystoupení, kde děti předvedou, co vše se naučily.



První turnus proběhne od 20. do 24. července 2020, druhý pak od 27. do 31. čevence v taneční škole Lola's Dance v Olomouci. Cena je 1950 korun za dítě. Své děti můžete přihlašovat na e-mailu info@lolasdance.cz nebo na telefonním čísle 739 040 260. Kontaktní osoba je Martina Krčová.

Nábor Taneční školy Lola's Dance 2020

Jako každý rok pořádá TŠ Lola's Dance nábor street dance tanečníků do všech složek. Letos poprvé bude probíhat nábor v červnu i v září:



Kdy: středa 24. června 2020

Kde: TŠ Lola's Dance, Sudova 5/16, 779 00 Olomouc

Čas: od 16 do 19 hodin

Martina Krčová,

za Lola's Dance