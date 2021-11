Svůdná koťata v Jaltě. Brněnský palác hostil módní přehlídku s nádechem Francie

Čtenář reportér Čtenář





Na módní přehlídku firmy, jejíž francouzský název lze přeložit jako "Kotě", zavítal se svým fotoaparátem do brněnského paláce Jalta Honza Král. Na mole se představily známé modelky a držitelky titulů Miss. A pokud jste na akci nebyli a zajímá vás, jaké prádlo nebo společenské modely jsou nyní "in", můžete to zjistit díky spoustě povedených fotografií. Honzovi Královi děkujeme za jejich poskytnutí.

Brněnský palác Jalta, přivítal přehlídku firmy LeChaton, která oblékla modelky do nových kolekcí prádla, plavek a módních doplňků francouzských a italských značek. | Foto: Honza Král