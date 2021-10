Do Karlovy Studánky přivezl Ensemble Lucis Vivaldiho Čtvero ročních dob. Vystoupení patronky festivalu harfenistky Jany Bouškové s koncertním mistrem České filharmonie Josefem Špačkem v Maršíkově muselo být z důvodu zdravotní indispozice bohužel zrušeno.

Vůbec poprvé festival zavítal do klášterního kostela v Bílé Vodě a hned se světovým hornistou Radkem Baborákem. V Jeseníku se odehrála barokní opera Endymio včetně originálních kostýmů a kulis. Varhany v klášteře Na Hedeči rozezněl Waclav Golonka.

Festival KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI si za 15 let fungování našel cestu k tisícům diváků a je nedílnou součástí kulturního léta v Olomouckém kraji. Letos od 27. června do 13. září uvedl celkem 14 koncertů.

Atmosféra 30. a 40. let minulého století, swingových barů, kaváren a tančíren se skutečně dostavila a diváci si s radostí připomněli filmové melodie Slávy Emana Nováčka, Jaroslava Ježka z Osvobozeného divadla, hudbu orchestru Karla Vlacha či méně známé skladby pánů Jiřího Traxlera či Kamila Běhounka.

