Činnost musel přerušit i náš Onko Klub Slunečnice Olomouc. Pro naše členky to nebyla příjemná situace. Chybělo nám divadlo, koncerty, pohyb, vzdělávací a sociální aktivity vůbec.

Naše předsedkyně Zdena přišla s nápadem krátkých setkání a navrhla Smetanovy sady. A tak jsme se od března do května ve skupinkách po dvou až třech členkách procházely parkem. Povídaly si o tom, jak situaci zvládáme, co nám chybí či co nám pomáhá,…

Činnost v našem klubu se plně obnovila až po prázdninách. Letní měsíce tradičně využíváme k pobytu na chatách, k dovoleným, věnujeme se rodině a především dětem.

Zmíním se o několika akcích jiných subjektů. V červnu se čtyři naše členky zúčastnily čtrnáctidenního léčebného pobytu v Lázních Toušeň, organizovaného Ligou proti rakovině.

Byly nadmíru spokojeny s kvalitou procedur i přístupem lékařů, rehabilitačních i dalších pracovníků.

Volný čas a krásné počasí využily ke kratším či delším procházkám kolem Labe, navštívily nedaleké Čelákovice, Brandýs nad Labem – Starou Boleslav, Kárané, ale i Mělník, Kokořín, Prahu, Průhonice, Přerov nad Labem.

Nejsme jen pacientský spolek, ale i klub pro seniory. Zapojujeme se pravidelně do akcí olomouckého Magistrátu.

V červenci nám udělala radost pětice našich děvčat. Bojovala úspěšně v bowlingovém turnaji pro seniory. Mezi sedmnácti družstvy skončila na druhém místě a v jednotlivcích naše Milada zvítězila.

Turnaj v bowlingu - naše stříbrná děvčata.Zdroj: Věra Kratochvílová

V srpnu jsme v Galerii Města Olomouce na vernisáži případně později zhlédly výstavu akademického malíře Aljo Berana, v září fotografa Roberta Vano.

Prvními letošními akcemi byla dvě setkání na chatě naší kamarádky a členky Milušky v Tovéři v červenci a o prvním zářijovém pondělí.

Na kouzelnou chatičku s pěkným posezením a zahradou na samém vrcholu kopce nad vsí jezdíme již řadu let. Při bohatém občerstvení, na kterém jsme se podílely všechny, jsme si měly co povídat.

Nechybělo ani opékání buřtů, které pro nás připravila Miluška s manželem. Počasí přálo a jen nerady jsme se vracely do Olomouce.

Dne 13. září proběhla po roce členská schůze našeho Onko Klubu, na které jsme si mj. připomněly aktivity, které se za ten rok uskutečnily, seznámily se s plánem akcí do prosince. Dostaly jsme za úkol navrhnout jeho doplnění o další činnosti.

Vyvrcholením dosavadní letošní činnosti byly bezesporu rekondiční pobyt a zapojení se do 25. ročníku celonárodní sbírky Ligy proti rakovině. Účasti na sbírce byl věnován samostatný text.

Na týdenní rekondici v září vyjelo 32 našich členek do malebných lázní Karlova Studánka, místa obklopeného horskou přírodou Hrubého Jeseníku a pyšnícího se nejčistším ovzduším ve střední Evropě.

Ubytování bylo zajištěno v hotelu Džbán, který si zakládá na své starožitnosti. Vždyť objekt byl postaven již v roce 1820.

Součástí pobytu byla bohatá nabídka relaxačních služeb hotelu. V Thermal parku jsme využívaly tři velké koupací sudy s vířivkou, napuštěné z léčebného pramene Maxmilián, saunu, menší bazén.

V něm naše cvičitelka Hanka vedla denně půlhodinovou lekci aqua aerobiku. Některé z nás si připlatily na pivní lázně, horské bylinné lázně, masáže.

Téměř denně jsme se vydávaly na více i méně náročnější túry do okolí Karlovy Studánky, do pro nás nejkrásnějších hor Jeseníků. Autobusem kyvadlové dopravy jsme vyjížděly na Ovčárnu.

Od ní šly dle své fyzické kondice buď na Praděd či na Barborku, Švýcárnu, Kurzovní chatu nebo přes Petrovy kameny až na 6 km vzdálenou Jelení studánku.

Zpět pěšky kolem vodopádů Bílé Opavy nebo busem. Jindy jsme zamířily do Ludvíkova, na Andělskou horu.

V Karlové Studánce jsme si prohlédly výstavu minerálů a hornin, které se v okolí vyskytují, popíjely vodu z minerálních pramenů, seznámily se s historií i současností lázní i obce.

V našem hotelu jsme nechyběly na večeru s muzikou k tanci i poslechu. Týden v Karlově Studánce uběhl jako voda. Domů jsme se vracely odpočaté a s dobrou náladou.

A na závěr. Naše poděkování patří Olomouckému kraji, který na pobyt přispěl prostřednictvím dotace.

V témže měsíci byly zahájeny tělovýchovné aktivity, úterní jóga v Centru pohybu v Sokolské ulici, cvičení a plavání v akvaparku, cvičení v TJ Sokol Olomouc – Nové Sady.

A září bylo za námi. Snad koronavirus znovu neomezí naši činnost a aktivity plánované do konce roku se uskuteční.

Věra Kratochvílová,

Onko klub Slunečnice Olomouc