Věnováno milé Pavlíně Fialové, s díky za přízeň a přátelství.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Trávila čas v blázinci

jako psycholožka,

povídala si s lidmi,

kteří mluvili jako náměsíční,

snažila se vcítit do jejich duší,

do jejich stavů bizarní psychiky,

i když nevěděla, jak dlouho je to bezpečné…