Státní svátek oslavili v Náměšti Sokolským během republiky

Místní tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané se zapojila do celorepublikového projektu s názvem Sokolský běh republiky. V areálu při Náměšťském zámku a okolí byly vyznačeny trasy nejen pro dospělé, ale i pro dětské závodníky. Z celkového počtu padesáti dětí startovalo v dětském závodu do deseti let devětadvcet dětí. V závodu od deseti let do čtrnácti let startovalo jedenadvacet dětí.

Státní svátek oslavili sportovci v Náměšti na Hané Sokolským během republiky. | Foto: se svolením pořadatelů Sokolského běhu republiky

Hlavní závod odstartovala starostka obce Diana Huňková ve dvě hodiny odpoledne, stejně jako na dalších třiapadesáti místech po celé České republice. Ze šedesáti startujících doběhl uběhl 7,4 km jako první v mužské kategorii Pavel Dvořák v čase 27:15. Kategorii žen ovládla Svatava Rabenseifnerová s časem 37:25. V cíli všichni závodníci obdrželi zaslouženou medaili, na které je připevněn skleněný náramek v barvě trikolory. Podívejte se na to, jak medaile vznikala. Zdroj: Youtube „Někteří běžci z okolí reagovali na výzvu v České televizi v ranním vysílání a přišli se registrovat až těsně před startem. Dorazili i lidé, kteří běželi poprvé v životě,“ říká organizátor závodu Honza Bednařík, který je zároveň trenérem dětského oddílu atletiky v místní T J. Sokol Náměšť na Hané. Celou akci doprovázel DJ Mariánek s připraveným tematickým kvízem k založení republiky pro školoupovinné a pro nejmenší s hudební rozcvičkou. Smyslem akce bylo spojit síly a rozběhat ještě více nejen nadšených sokolů, ale všech, kteří si chtěli připomenout výročí naší republiky a její hodnoty, které jí vtiskl T. G. Masaryk. A to se v Náměšti na Hané organizátorům povedlo. I v Náměšti tak všichni běžci naplnili heslo letošního 4. ročníku Sokolského běhu republiky. “Jedinec nic, celek vše!”. Celkově si atmosféry společného běhu na 53 místech po republice užily tisíce běžců po celém Česku, i daleko za jeho hranicemi. V Praze bylo na startu 522 závodníků Hlavní závod konaný v Praze potvrdil velkou oblibu u sokolů i široké veřejnosti a na jeho start se 28. října postavilo celkem 522 závodníků. Rozmanitý program u Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zahájily už od 11 hodin závody dětí a na start se v kategoriích do 6, 10 a 14 let postavilo celkem 135 malých závodníků. Velká chvíle a vyvrcholení společné oslavy přišla ve 14 hodin, kdy se ne start postavilo několik tisícovek běžců na 53 místech Česka, aby hromadně vyběhli. Ještě těsně před startem se proběhla online zdravice s ambasadory zapojenými do běhu v dalších lokalitách, například s Ivanou Večeřovou z Brna, Radkem Liškou z Terezína nebo Veronikou Preti z Kačice. O startovní výstřel se v Praze postarala starostka České obce sokolské Hana Moučková spolu s předsedou Odboru sportu Janem Hauptem, která k závodu dodává: „Dělá mi upřímnou radost vidět každý rok zvyšující se počet běžců na akci, která navazuje na první Rozestavný běh z roku 1919. Slavíme výročí republiky pohybem, který nám je v Sokole vlastní. Myslím si, že i krásné počasí přispělo k velkolepé oslavě výročí republiky, i 160 let Sokola.“ Do kopců Petřínských sadů se posléze vydalo 387 běžců včetně sportovců Davida Svobody, Martina Koukala, Radka Šloufa nebo Jiřího Ježka. Na startu nechyběl ani senátor Parlamentu České republiky Pavel Fischer. To, že je jednou z hodnot Sokola soudržnost, potvrdili běžci ze všech koutů světa, když v rámci své registrace přispěli více než 100 000 Kč děčínské sestře Valince, která bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Není pochyb, že tato velkorysá částka malé slečně pomůže s nákladnou léčbou a potřebnými rehabilitacemi. A aby to nebylo málo, na pražském závodě v ČEZ Energy zóně závodníci a veřejnost vysportovali na handbiku dalších 51 584 Kč. S tím ve finálové jízdě pomohli i předseda Odboru sportu České obce sokolské, Jan Haupt, a moderátorka Lucie Výborná. V zahraničí se ještě poběží Tisíce běžců a stovky organizátorů spojili ve sváteční den síly, aby si připomněli tradici a zároveň ukázali, že dokážeme při sobě držet i v dnešní rychlé době. Většina míst, která se letos do oslavy pohybem zapojila, má po dnešním dni odběháno. Ale přeci jen se ještě bude slavit! Bratři a sestry z Washingtonu, San Francisca, Lisabonu a Curychu vyběhnou tento víkend, protože tam volno na český státní svátek nemají. A pak si můžeme zase říct, za rok Nazdar na startu!