Materiální a nově také finanční vánoční sbírka pro pejsky v útulcích s názvem “Šťastné a chlupaté” je už nejen v Olomouci oblíbeným způsobem, jak v předvánočním čase udělat dobrý skutek a pomoct zvířatům v nouzi.

Loňský ročník sbírky se vydařil na jedničku. Z darů se radovali pejskové ze psího domova v Žerotíně. | Foto: Facebook Happy Doggos

Sbírka s podtitulem “jde to i bez koulí” startuje 27. listopadu a potrvá do 18. prosince 2020, kdy stejně jako v loňském roce výtěžek poputuje do Psího domova v nedalekém Žerotíně. Přispět však bude možné nejen granulemi či hračkami, ale také účastí v charitativní aukci či koupí originálního kalendáře.