Škwor je česká hudební skupina pohybující se na pomezí nu-metalu a hard-rocku. Založena byla v roce 1998 jejich současnými členy Petrem Hrdličkou a Tomášem Kmecem. „Naposledy jste je mohli vidět na jaře roku 2020 na Uzavřenej kruh Tour II., z které odehráli jen dva koncerty a nyní nastupují v plném osmedsátiminutovém setu," informuje organizátor koncertu Tomáš Mamut Grepl.

Příznivci tvrdší hudby se mohou těšit i na zajímavý support. Česká kapela Blitz Union nahrála své nejnovější EP v Nashvillu a Los Angeles. Byl tak vytvořen skutečně jedinečný a globální zvuk. „Blitz Union nevytváří pouze hudbu - vytváří zážitek, pohyb a přirozený svazek," komentuje Tomáš Mamut Grepl.

Gabriela V.G. je česká zpěvačka, textařka a hudebnice, která se aktuálně věnuje vlastní autorské tvorbě. Její čerstvě vydané album pokřtila významná česká zpěvačka Anna K přímo během svého koncertního vystoupení před zraky několika tisíců diváků.

Vyhrajte volňásky!

Jelikož je Olomoucký deník jedním z mediálních partnerů celé akce, mají naši čtenáři možnost vyhrát čtyři volné vstupenky. Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při losování.



Soutěžní otázka:

Kdy byla založena skupina Škwor?



Správné odpovědi zasílejte do čtvrtku 9. července do 12 hodin na e-mail adela.faltysova@denik.cz. Do předmětu uveďte: ŠKWOR SOUTĚŽ