Vystavované modely zhotovil „špejlmodelář" Josef Mazánek, který se od roku 2015 stal ze zdravotních důvodů klientem Domova důchodců v Července. V rámci volnočasových aktivit přemýšlel, jak si zpestřit program a ukrátit dlouhou chvíli.

Vzpomněl si, že kdysi na vojně zkoušel postavit mlýn ze špejlí, což byla jeho prvotina. Rozhodl se to po více než 40 letech zkusit znovu. Začal vytvářet různé stavbičky, které znázorňují vesničku podle vlastní fantazie.

Novou výzvou jsou velké modely reálných budov, mezi které paří hrad Bouzov, kostel svatého Martina v Měrotíně, litovelská radnice, domov důchodců s kostelem svatého Alfonse v Července a další. Zde v rámci proporcí stačí panu Josefu Mazánkovi fotografie zmíněných objektů ze všech stran.

Podle vlastní fantazie vytvořil několik různých domků, domečků, chalup, kostelíků, kapliček, chaloupku na kuří nožce, hospodu, větrný mlýn, myslivecký posed, hřiště a také dva betlémy.

Pozoruhodná je i pečlivost s jakou si zaznamenává do deníčku, pro koho který model vytvořil. Mezi institucemi vede Domov důchodců Červenka, mezi osobami převažují pracovnice a pracovníci Domova důchodců v Července.

Modeluje ale také na přání. Jedná se například o vysílač na Pradědu, který vytvořil pro Vrbno pod Pradědem, litovelskou radnici, ovečku pro paní z Měrotína, pod číslem 63 má zaznamenané výrobky bez udání počtu. U minimálně dvou zaznamenaných položek jde o více kusů, takže můžeme spolehlivě říci, že pan Josef Mazánek za 5 let, co se této zálibě věnuje, vytvořil více než 7 desítek modelů ze špejlí.

Aktuálně pracuje na modelu červenského nádraží, na které se může denně z okna domova podívat.

Naprostou většinu modelů je možné vidět na výstavě Modely ze špejlí, kterou připravilo Muzeum Litovel ve spolupráci s Domovem důchodců v Července a se svolením pana Josefa Mazánka. Tato unikátní výstava potrvá od 7. června do 20. září 2020, vždy od středy do neděle v čase od 9 do 17 hodin. Na výstavě nechybí ani jeho „pracovní nářadí a materiál“.

Přejeme mu hlavně hodně zdraví, trpělivosti a chuti do této práce, která se mu stala velkým koníčkem.

za litovelské muzejníky

Zdeňka Frištenská, Robert Najman