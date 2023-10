V Náměšti na Hané je už každoroční tradicí, že 28. října místní slaví výročí vzniku republiky i pohybem. Zdejší Sokol se pravidelně zapojuje do celorepublikového projektu pod názvem Sokolský běh republiky.

Sokolský běh republiky v Náměšti na Hané. | Foto: Monika Kováčová, se souhlasem

V areálu při Náměšťském zámku a okolí byly vyznačeny trasy nejen pro dospělé, ale i pro dětské závodníky. Hlavní závod odstartovala starostka obce Diana Huňková o 14 hodině.

Z počtu 63 dospělých doběhl na trati 7,4 km jako první v mužské kategorii Ladislav Zajíček v čase 00:28:50 a kategorii žen ovládla Michaela Mrvková s časem 00:35:25. Oproti minulému roku byla trať mírně upravena a dle pravidelně startujících jim takhle vyhovovala víc.

Pro dětské závodníky byly připraveny 2 okruhy a to v kategorii do 10 let a nad 10 let. Nejmladší závodník na trati měl 7 týdnů.

V cíli všichni závodníci obdrželi krásnou medaili ve tvaru a barvách české republiky. “Dorazili i lidé, kteří běželi poprvé v životě”, říká organizátor závodu Honza Bednařík, který je zároveň trenérem dětského oddílu atletiky v místní T.J. Sokol Náměšť na Hané.

Celou sportovní akci v Náměšti moderoval DJ Mariánek. Pro školou povinné a pro nejmenší byla připravena hudební rozcvička. Smyslem akce bylo spojit síly a rozběhat ještě více nejen nadšených sokolů, ale všech, kteří si chtěli připomenout výročí naší republiky a její hodnoty, které jí vtiskl Masaryk..... a to se v Náměšti na Hané organizátorům i tento rok povedlo.

Hlavní závod se běžel v Praze Také letos totiž šlo hlavně o oslavu, a o to užít si 28. října stylově a zdravě pohybem. První vyběhly dopoledne děti a hlavní závod startoval na všech místech ve 14:00. Akci si užívali sokolové i široká veřejnost, běžci profesionální i sváteční.

"S nadšením jsem dnes tleskala všem běžcům, kteří vyrazili na trať a oslavili tak vznik samostatného československého státu pohybem. Moc mě těší, že každým rokem rostou počty účastníků v Česku i zahraničí a k tradičním destinacím se přidávají další," komentovala starostka České obce sokolské Hana Moučková fakt, že se běželo na 78 místech, z toho 12 v zahraničí.

Celkem by mohlo běžet až 9000 závodníků! Seznam míst, kde všude se běželo, najdete na webu www.behrepubliky.cz. "Z tras od tří do deseti kilometrů si vybral úplně každý. Společně jsme proběhli těmi nejkrásnějšími místy Česka," řekl vodní slalomář a jeden z ambasadorů běhu Lukáš Rohan.

Rohan běžel pražský závod, který odstartovala výstřelem starostka ČOS Hana Moučková. Mezi dalšími osobnostmi, se kterými jste se na oslavě 28. října pohybem mohli potkat, byli paracyklista Jiří Ježek nebo beachvolejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová.

Třetí v Praze doběhl rychlostní kanoista Radek Šlouf, bronzový olympijský medailista na K2 z Tokia 202(0)1. Vítězný Jan Friš zvládl petřínský okruh dlouhý 6,9 km za 22:58! "Kopce byly náročnější než jsem čekal. Rozhodl jsem na schodech," vydýchával se spokojený Friš, který porazil o dvě vteřiny Michala Suchého. Ženám vládla Tereza Hlaváčková časem 29:12. "Atmosféra byla krásná a snažila jsem se i trošku kochat výhledy na Prahu," usmála se vítězka.

Ambasadoři nechyběli na dalších bězích: v Brně běžela další vodní slalomářka Gabriela Satková a atletka Michaela Hrubá, v Sokolově ultramaratonec Miloš Škorpil, v Přerově tenistka Linda Nosková a v Lomnici nad Popelkou běžkařka Sandra Schützová.

A na co dalšího se mohli účastníci Sokolského běhu republiky 2023 těšit? Každý dostal originální medaili. O krásnou medaili ve tvaru naší země se zasloužili profíci z 3DDEN, díky kterým je vyrobena z rozložitelného bioplastu.

Také letos jsme udělali v rámci oslav republiky pohybem dobrý skutek: spolu s Českou olympijskou nadací plníme sny i potřeby čtrnáctileté Anetky.

Celoročně jí pomáháme a přispíváme v rámci registrací, aby mohla dále sportovat a zlepšovat se v twirlingu, a to navzdory postižení zraku a složité sociální situaci rodiny, která se stará o brášku trpícího aspergerovým syndromem. Byla to parádní sobota a skvělá oslava 28. října! Všem DÍKY za účast.