Slyším křik pávů. Na jedné asfaltové cestičce se prohání pán na vozíčku.„Můžu se zeptat, co tady děláte, co děláte za sport?" Trenérka Vendulka reaguje: "A mluvíme s kým prosím?"

Představím se kdo jsem a co dělám. Vysvětlí mi, že mladý atlet Michal Rotter konečně může trénovat. Do haly nemůže a venku donedávna ležel na pro něj vhodných asfaltových chodnících sníh a led. Michal se věnuje vrhačství hlavně oštěpem již osm let. Také vrhá koulí a diskem, je paraatlet a trénuje a závodí pod atletickým klubem www.atletikaolomouc.cz. Nedávno se mimo jiné zúčastnil atletických závodů v Dubaji.

Olomoucké „Smetánky"

Jsou nejstarším a největším (19 ha) olomouckým parkem, na jejich části se kdysi pohřbívalo. Centrální Rudolfova alej je promenádou s květinovými záhony ve středu. Po vykácení jírovců postižených bakteriální infekcí došlo nedávno k osázení lípami velkolistými se záměrem rozšíření aleje dalšími druhy stromů.

V parku rostou především listnaté dřeviny, magnólie, jinan dvoulaločný a bývalá hřbitovní alej ořešáků černých u hlavního pavilonu A. Zatím jediný památný strom na území olomouckých historických parků je mohutný, dvojkmenný, asi 250 roků starý dub letní, tzv. Rudolfův dub na počest zakladatele parku Rudolfa Jana Habsburského.

Nejvýznamnější architektonickou památkou parku je restaurace Fontána, naproti ní ve středu promenády je fontána s vodotryskem, za ní hudební pavilon. Nedaleko stojí nová 12 metrů vysoká ocelová socha Stvůra se zlatým nátěrem olomouckého sochaře Jana Dostála.

Lenka Hoffmannová