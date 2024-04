V centru Olomouce je možné najít skrytou v uličce u Dolního náměstí pekárnu Pastryum, kde nabízejí různé druhy francouzského pečiva. Zákazníci si tak mohou pochutnat na Pain au chocolat, Cruffinu anebo nově na větrníku.

Pastryum ve Ztracené ulici v Olomouci | Foto: Eliška Mikesková

Pekařství je nenápadně schované v uličce z Dolního náměstí v Olomouci. Pekárna má otevřeno v úterý, čtvrtek a sobotu a nabízí různé druhy pečiva a kávu sebou. Svou nabídku sdílí na svém Instagramu, kde lákají zákazníky na to, co pro ně bude připravené další den. Otevřeno mívají do vyprodání zásob. Zde se vyplatí přijít, co nejdříve.

Pro velký zájem bývá odpoledne již vyprodáno a není se čemu divit. Pečivo je nadýchané a plné chuti. Kromě klasických croissantů nabízí i plněné croissanty, například pistáciové, malinové nebo čokoládové. Každý si zde vybere. Jako novinku představili v dubnu větrníky. Větrníky jsou polité karamelovou polevou.

Další novinkou je pain suisse, což je brioška plněná a politá krémem. K zlepšení dne vždy pomůže chutné pečivo. Pastryum má vždy veliký výběr chutí a vůní. Francouzské pečivo potěší, jak chuťové pohárky, tak i oči.

Eliška Mikesková