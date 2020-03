Nejprve něco málo z historie skupiny Motorband

Její vznik se datuje do roku 1986, kdy u zrodu stála plejáda zvučných jmen jako Kamil Střihavka - zpěv, či Tomáš Krulich kytara (dnes dlouholetý člen skupiny Kabát ). Ale pouze jediné jméno se ve skupině Motorband hrdě tyčí od prvního dne vzniku až po současnost. Libor Máča Matejčik, který nejen skvěle ovládá svou sólovou kytaru, ale i roli samotného “kapelmajstra“. Z dalších osobností, které prošli skupinou Motorband mohu jmenovat Josefa Šutaru - zpěv (nyní pěvec RockOpera Praha, či hudební projekt NAZSONG), či pana bubeníka Klaudu Kryšpína (ex Pražský Výběr, Stromboli).

Více se o Motorbandu můžete dozvědět zhlédnutím dokumentu Restart, který mapuje jednotlivé etapy vývoje této hudební legendy. Za zmínku rovněž stojí pět úspěšně vydaných alb z nichž si fans tento rok vyžádali reedici alba Rock´n´Roll, původně vydaného již v roce 1994. V současné době kluci pracují na podkladech pro nové CD, čeká je spousta krásných koncertů, ať samostatných či v rámci festivalů.

A teď jen pro vás, coby úplně první zmínku veřejnosti, poodhalím roušku chystané reedice veleúspěšného alba Made in Germany, od jehož původního vydání právě letos uplyne 30 let a na trhu by se toto CD mělo objevit v září tohoto roku.

Nyní už se vrátím k avizovanému koncertu Motorband. Bude prvním v nové sestavě z pečlivě vybraných muzikantů, jak samotným “kapelmajstrem“ Liborem Máčou Matejčikem (ex Kreyson, Vitacit ), tak baskytaristou s 10letou působností v Motorband, Karlem Adamem (ex Kreyson,Vitacit ) a bubeníkem Stanislavem Pliskou (ex Sagittari, Final Fiction a dlouholetý člen orchestru Městského divadla Brno, či pedagog konzervatoře Brno). Ten svým loňským příchodem započal "omlazovací" období této kapely. Svou premiéru s kapelou Motorband si 6. března v olomouckém Sklubu „střihne“ frontman a zpěvák Petr Malý, který má za sebou 16leté působení v Německu, kde se kromě rocku nebál zkusit i jazz či vyměnit mikrofon za baskytaru, bicí a klávesy… A již jsme u „benjamínka“ MB, Vojtěcha Brázdy (ex The Roadkill, Candor, Liberate ), který všechny již při výběrovém řízení do kapely doslova učaroval svým pozitivním a houževnatým přístupem okořeněným skvělou kytarovou technikou.

Můj malý výčet toho, proč v pátek ve 20 hodin navštívit Sklub v Olomouci sice těmito řádky končí, ale vám zaručuje skvělý poslech melodického Hard and Heavy ze skladeb, které budou průřezem všech vydaných alb zaručující i slušnou porci přirozené hudební show vyvstávající ze srdečnosti jednotlivých členů skupiny Motorband. Neváhejte a přijďte s námi nasát tu správnou atmosféru!

Lenka Minsterová, vedoucí fan clubu skupiny Motorband