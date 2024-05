Před posledním herním víkendem první ligy stále nebylo jasno, které týmy budou mít možnost zabojovat o vítězství v první lize a šanci postoupit do extraligy a na které čeká cesta do baráže – první liga je totiž v letošním roce extrémně vyrovnaná.

Skokani Olomouc během dvojzápasu s Technikou Brno | Foto: Michael Chrobok

Skokani měli postup do TOP6 zcela ve svých rukou, avšak za dvojzápasem cestovali na Kraví horu, kde se utkali s nevyzpytatelnou Technikou Brno. Pro jistotu a klid v duši museli Skokani slavit v obou zápasech, nicméně při příznivé konstelaci by jim stačilo i jen jediné vítězství.

V případě, kdy by Skokani nezískali ani jediné vítězství, by byl jejich osud plně v rukou soupeřů. To se naštěstí nestalo, byť cesta do TOP6 se nerodila zrovna lehce.

První zápas Skokanům těsně unikl, ve druhém dominovali Do prvního utkání Skokani vstoupili tou správnou nohou, když Technice v první směně zvládli nadělit čtyři doběhy. Hned poté ale začala bez přehánění bodová horská dráha, kdy se oba týmy střídaly s tříbodovýmí příděly, kterou okořenila dvojice home runů od Luise Zambrana a Jakuba Vojáka.

Po páté směně nastala pro Skokany hlušší pasáž, která je nakonec stála vítězství – v poslední směně totiž Hanáci zvládli Technice uštědřit pouze jeden doběh, což na srovnání nestačilo, a zápas tak skončil těsnou porážkou 10:11. Druhý zápas začali Skokani jako vyměnění. V prvních dvou směnách jim Technika povolila rovnou devět doběhů, přičemž ve čtvrté směně jim celek z Kraví hory povolil další devítíbodový příděl. V této chvíli bylo jasné, že se už hraje pouze o čest brněnského týmu, neboť dobře rozehraný zápas si Skokani mohli prohrát jedině sami. To se nakonec nestalo, právě naopak – v šesté směně trápení Techniky ukončil Přemek Chroust, který dvoubodovým home runem zavřel zápas rozdílem 20:4.

„Chyby nás stály vítězství v prvním zápase,“ shrnul Utěšený „Bohužel jsme první zápas nedotáhli do vítězného konce. Nastoupili jsme do něj sice výborně, ale ke konci utkání jsme nedokázali stáhnout hráče ze třetí mety a udělali jsme chyby.“ okomentoval první utkání hráč Jan Utěšený.

„Do druhého zápasu jsme nastoupili jako úplně jiný tým a to, co jsme předvedli na začátku prvního, tak jsme předváděli celý druhý zápas. Vyhráli jsme o patnáct bodů, měli jsme hodně hitů, nadhazovači házeli výborně,“ dodal ke druhému zápasu.

Postupová matematika nám přidělila jednu z postupových příček, přičemž jakýkoliv výsledek dohrávky odložených zápasů mezi Miners Kladno a Bleskem Jablonec již Skokany nemůže poslat na barážové příčky.

Rozlosování nadstavby první ligy bude známo po odehrání zmíněného dvojzápasu, který je naplánován na neděli 26. května.

Michael Chrobok