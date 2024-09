Obchodní zástupce/zástupkyně Nástup ihned. Pracovní doba (od - do): 7:00 - 11.00, nebo do 15:30 h. Dle dohody a Vašeho zdravotního stavu upravíme úvazek i pracovní dobu. Hledáme nového kolegu/kolegyni do naší společnosti s rodinnou atmosférou na pozici Obchodní zástupce. Požadujeme řidičské oprávnění sk. B, příjemné vystupování, zkušenosti s obchodními technikami. Vhodné i pro OZP. Kontakt je možný POUZE telefonicky od 8:00 do 13:00 hod. nebo e-mailem. 13 000 Kč

Detail nabízené práce