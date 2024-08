Čtvrtstoletí své existence oslaví letos tradiční mezinárodní šachový festival Olomoucké šachové léto – Memoriál Jaroslava Fuksíka, který se v Olomouci koná pravidelně od roku 1998. Vzhledem ke dvouleté covidové přestávce se letos uskuteční jeho jubilejní 25. ročník.Tradiční je i místo konání festivalu – konferenční sály Hotelu Flora, kam se ve dnech od 10. do 17. srpna 2024 sjede na 300 šachistů ze 27 zemí a 5 kontinentů.

Nejdelší cestu na Hanou budou absolvovat hráči z Austrálie, Japonska, Indie, Jihoafrické republiky, Peru, USA nebo Kanady. Festival odstartuje v pátek 9. srpna 2024 od 16 hodin populární šachovou simultánkou pod širým nebem na Horním náměstí v Olomouci.

Simultánka s Navarou

Pro slavnostní jubileum festivalu si pořadatelé připravili bonbónek v podobě výjimečného aktéra simultánky. Letos jim nebude nikdo jiný než nejlepší český šachista posledních dvou dekád a jednička českého žebříčku velmistr David Navara. David se do Olomouce vrací po dlouhé době. Účastnil se prvních ročníků festivalu a úspěšně zde tehdy ve svých 13 a 14 letech bojoval o normu mezinárodního mistra.

close info Zdroj: se svolením Olomoucké šachové léto zoom_in Velmistr David Navara, česká šachová jednička.

Přímo před olomouckým orlojem bude proti třináctinásobnému mistru ČR a trojnásobnému mistru Evropy v bleskovém šachu bojovat současně 24 soupeřů. Předpověď počasí je zatím příznivá, takže na páteční šachové odpoledne srdečně zveme jak zájemce o hru, tak i diváky. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat se s žijící legendou českého šachu!

Přijede trojice velmistrů

Hlavní festivalové turnaje budou zahájené v sobotu 10. srpna 2024 v 16 hodin. Nejlépe obsazeným turnajem bude velmistrovský VALOZ CUP, kterého se účastní trojice velmistrů.

Loňské prvenství přijede obhajovat Tomáš Polák, aktuálně 9. hráč českého žebříčku, který je také kapitánem české ženské reprezentace. Trio velmistrů dále doplní Petr Neuman a Milan Pacher ze Slovenska.

Sedmička touží po koruně

O zisk velmistrovské normy, nezbytné pro udělení titulu velmistra, v tomto turnaji bude bojovat 7 dalších hráčů. Mezi nimi bude největší pozornost jistě poutat turecký mistr FIDE Atilla Kuru, kterému je pouhých 13 let. Z českých hráčů přijede o velmistrovskou normu bojovat Jakub Stinka. Na startu najdeme také druhého vítěze z loňského roku, kdy se hrály dvě skupiny velmistrovského turnaje, Jacka Szweda z Polska.

Kvalitní obsazení mají také další dva uzavřené mistrovské turnaje PROCLIENT CUP a OPTIMTOP CUP. Tyto turnaje, ve kterých vždy startuje početné pole mladých talentovaných šachistů, lze označit za souboj generací. Vždyť věkový rozdíl mezi nejstarším účastníkem toho klání mezinárodním mistrem Aloisem Lančem ze Slovenska a českým talentem mongolského původu Bayarjavkhlanem Delgerdalaiem ze Starého Města (2. hráčem českého žebříčku do 14 let), je úctyhodných 62 let!

close info Zdroj: se svolením Olomoucké šachové léto zoom_in Třináctiletý talent Bayarjavkhlan Delgerdalai ze Starého Města.

Mezi největší favority mistrovských turnajů budou patřit dva osmnáctiletí hráči – Valentyn Prokofiev z Ukrajiny, který hrál skvěle na letošním pardubickém Czech Openu a splnil zde normu mezinárodního mistra a Šimon Rybka, druhý nejlepší slovenský dorostenec. Silnou konkurencí jim jistě bude také jen o rok starší Tripathi Adarsh z Indie, který do Olomouce přijíždí obhajovat loňské prvenství.

Přijede i slavná rodačka z Prostějova

Jedinou ženskou účastníci v mistrovských turnajích bude velmistryně Lenka Ptáčníková reprezentující Island, ale pocházející z nedalekého Prostějova.

Přes sto hráčů

Do otevřeného turnaje je letos přihlášeno 101 účastníků. Nejvýše nasazenými jsou Roman Závůrka, čtyřiadvacetiletá Vishwa Shah z Indie a Gerrit Prakken z Holandska. Stejně jako v loňském roce se bude open hrát v salonku v 10. patře Hotelu Flora, kde si hráči budou užívat nejen krásné kombinace na 64 polích, ale také nádherné výhledy na historické centrum Olomouce a široké okolí.

close info Zdroj: se svolením Olomoucké šachové léto zoom_in

Již potřetí za sebou se v hanácké metropoli uskuteční také otevřené Mistrovství České republiky seniorů v kategoriích S50 a S65. Boje o přebornické tituly mezi nejstaršími šachisty lákají do Olomouce rok od roku více hráčů. Letos se jejich celkový počet blíží 150.

V kategorii nad 50 let budou mezi favority patřit obhájci loňského zlata a stříbra domácí Jan Bartoš a Tom Wiley z Anglie, který je pravidelným účastníkem festivalu již více než 20 let. Obhajobu se jim bude snažit letos překazit nejvýše nasazený Milan Kolesár ze Slovenska.

Mezi účastníky kategorie nad 65 let nechybí nikdo z trojice loňských medailistů – Vlastimil Sejkora, Petr Mlýnek a Alois Bartoš. Mezi aspiranty na titul však musíme zařadit i ratingově nejsilnější hráče v této kategorie – Lubomíra Kišu, mezinárodního mistra Zdeňka Beila a Zdeňka Urbana.

Diváci mají vstup zdarma

Jednotlivá kola všech hlavních turnajů začínají shodně vždy v 16 hodin, s výjimkou posledního kola, které je na programu v sobotu 17. 8. 2024 od 9té hodiny ranní. Slavnostní zakončení festivalu proběhne v sobotu v 15.30 hodin. Diváci mají vstup do hracích sálů v Hotelu Flora zdarma.

Celkem 40 partií z jednotlivých turnajů bude přenášeno on-line na internetu, kde je budou moci sledovat fanoušci z celého světa. Bližší informace o festivalu, průběžné výsledky, fotografie a odkazy na on-line přenos partií naleznou zájemci na webových stránkách pořádající Agentury 64 (www.a64.cz) nebo přímo na stránkách festivalu na adrese https://www.a64.cz/tournaments/olomouc2024/

Zahrát si může i veřejnost

Pořadatelé letos opět připravili pro účastníky hlavních festivalových klání, ale i pro další zájemce z řad šachové veřejnosti tradiční doprovodné turnaje. V úterý 13. 8. 2024 se uskuteční otevřený turnaj v rapid šachu a ve čtvrtek 15. 8. 2024 otevřený turnaj v bleskovém šachu. Začátek obou je shodně v 9 hodin.

A jelikož nejen šachem je na olomouckém festivalu živ člověk, mysleli organizátoři také na hráče, kteří si chtějí od týden trvajících bojů na 64 polích v mezičase také trochu odpočinout. V rámci nešachového doprovodného programu tak budou moci zájemci absolvovat třeba komentovanou prohlídku města Olomouce nebo se zúčastnit exkurze do Pivovaru Litovel.

Festival Olomoucké šachové léto 2024 se koná za finanční podpory Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.