Oblečte strom do nového kabátu

U Domu dětí a mládeže si jeden strom, je to habr, obléká háčkovaný kabát. Náš tlouštík má v pase 125 cm a je mu velká zima. Pomozte nám pro něj úháčkovat pěkný svetřík. Každý přidá kousek a strom bude mít veselý kabátek. Vlna na vás čeká v pavilonu zájmových činností DDM za prvními dveřmi, a to každý den od 8 do 15 hodin. Až kousek svetru dokončíte, přiháčkujte jej na strom u DDM - nebojte poznáte ho na první pohled. Akce pro veřejnost trvá do 31. března 2021.

Místo konání:

areál hřiště Domu dětí

a mládeže na 17. listopadu, Olomouc 779 00

Habr v novém kabátěZdroj: Archiv DDM Olomouc

Originální velikonoční forma

Na stejném místě nabízíme členům keramických kroužků hlínu. Vymodelují si formu na velikonoční pečení. Mufin tak získá originální tvar králíka, kuřete nebo květiny. Svůj výrobek přinesou na stejné místo, v dílně jim ho vypálíme a dáme na předávací místo. Na Velikonoce si upečou dobrotu z vlastní formy.

Kraslicový rekord

Velikonoční olomoucký rekord. Kolik dáme kraslic? Loni jsme ozdobili stromy u DDM (Janského, Rožňavská a 17. listopadu) a sousedské stromky. Letos vyzýváme děti ze škol, školek a sousedy, aby doma vyfoukli vajíčko, ozdobili jej a tajně pověsili na strom - děti před svou školou nebo sousedé před svým domem na ulici. Těšíme se na krásné fotografie. Počty v úterý 7. dubna sečteme. Bude jich 2021 nebo víc? Upozorňuji, že svou krasličku do konce dubna ze stromu odstrojte a odneste domů.

Místo: stromy před školami, školkami, sousedské stromky

Termín: 1. – 5. dubna 2021



JAK NA TO?

1. Vyfoukněte vajíčko a namalujte.

2. Kraslici pověste na stromek

3. V úterý 6. dubna ozdobený strom vyfoťte, spočítejte kraslice a pošlete na

propagace@ddmolomouc.cz.

4. Fotografie vystavíme, celkový počet zveřejníme

5. Svou kraslici si do konce dubna zase odneste.

Kraslicový stromZdroj: Archiv DDM Olomouc

Pohybem ku zdraví

Tělocvik on-line. Svižných 30 minut s trenérem pro děti i dospělé nabízí DDM každou středu od 16 hodin do 16.30. Protáhněte se po dlouhé zimě doma na koberci. O přihlášení napište Jaroslavu Vraštilovi na sport@ddmolomouc.cz.

Šárka Marxová Kvochová,

za DDM Olomouc